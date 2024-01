Paseo Folia tem agenda intensa para as crianças nos quatro dias de Carnaval

Entre os dias 10 e 13 de fevereiro, as crianças têm destino certo para curtir o Carnaval em São Paulo, o Paseo Folia. A programação especial do shopping Paseo Alto das Nações, em Santo Amaro, conta com oficinas de acessórios como máscaras e tiaras, apresentação de uma bandinha transformando o local num animado bailinho e ainda um camarim fashion com pintura facial e outros itens para preparar um look carnavalesco.

“Somos um complexo multiuso que nasceu para atender ao máximo todas as necessidades do público em um único lugar, como moradia, trabalho, lazer, entretenimento. Por isso, para o Carnaval, criamos uma programação infantil especial que, além de entreter, será uma forma de expressão livre que estimula o desenvolvimento de habilidades cognitivas, emocionais e sociais”, destaca Fabiano Carvalho, do marketing do Paseo Alto das Nações.

A participação nas atividades é totalmente gratuita e acontece no Piso 1 do empreendimento durante os quatro dias de carnaval, sempre das 14h às 19h. Para incluir os pequenos da família nessa folia, é necessário fazer uma inscrição prévia pelo site do shopping Paseo Alto das Nações.

Serviço

Paseo Folia do Paseo Alto das Nações

Data: de 10 a 13 de fevereiro de 2024.

Horário: das 14h às 19h.

Programação:

Dia 10/02 (sábado)

Oficinas interativas: 14h – 14h40, 15h – 15h40, 16h – 16h40, 17h – 17h40, 18h – 18h40, 19h -19h40

Camarim fashion: 15h – 19h

Bandinha: 14h – 14h30, 15h – 15h30, 16h – 16h30, 17h – 17h30

Dia 11/02 (domingo)

Oficinas interativas: 14h – 14h40, 15h – 15h40, 16h – 16h40, 17h – 17h40, 18h – 18h40, 19h -19h40

Camarim fashion: 15h – 19h

Dia 12/02 (segunda-feira)

Oficinas interativas: 14h – 14h40, 15h – 15h40, 16h – 16h40, 17h – 17h40, 18h – 18h40, 19h -19h40

Camarim fashion: 15h – 19h

Bandinha: 14h – 14h30, 15h – 15h30, 16h – 16h30, 17h – 17h30

Dia 12/02 (terça-feira)

Oficinas interativas: 14h – 14h40, 15h – 15h40, 16h – 16h40, 17h – 17h40, 18h – 18h40, 19h -19h40

Camarim fashion: 15h – 19h

Bandinha: 14h – 14h30, 15h – 15h30, 16h – 16h30, 17h – 17h30

Local: piso 1

Capacidade: 12 crianças por sessão.

Link para inscrição: clique aqui

Evento gratuito