Paseo Alto das Nações tem programação especial de Páscoa para as crianças

Cada vez mais os centros de compras assumem um papel de espaços de experiências e entretenimento, principalmente os mais recentes, que já nasceram com esse propósito. O Paseo Alto das Nações, que acaba de completar um ano de vida e foi premiado como o melhor projeto de shopping center de 2023, preparou uma programação especial para a Páscoa, que vai garantir diversão e interação das crianças. A agenda especial, recheada de oficinas e atividades gratuitas, acontece nos dias 23, 24, 30 e 31 de março.

A comemoração da Páscoa no Paseo Alto das Nações contará com oficinas nas quais as crianças vão aprender a produzir dedoches e orelhas de coelho, com monitoria de artesãos. Os pequenos poderão ainda participar de uma divertida aventura de caça aos ovos de Páscoa e de um encontro com o protagonista da festa, o Coelho da Páscoa. E, para entrar no clima, a programação conta ainda com um camarim fashion com pintura facial e acessórios.

As atividades serão realizadas, em sessões de 40 minutos, no piso 1 do shopping. Para participar é necessário fazer a inscrição no site ou no próprio local, de acordo com a disponibilidade de vagas, com atenção aos dias em que cada uma das atividades acontecem.

“Valorizamos sempre as atividades de expressão livre, que estimulam o desenvolvimento de habilidades cognitivas, emocionais e sociais”, destaca Fabiano Carvalho, do marketing do Paseo Alto das Nações. Ele explica que a agenda do shopping tem muitas atrações ao longo de 2024, para oferecer ao cliente experiências únicas de bem-estar e conveniência. “Somos um complexo multiuso que nasceu para atender ao máximo as necessidades das pessoas em um único lugar, como moradia, trabalho, lazer, entretenimento e compras. Nosso compromisso é com as pessoas”, alega.

Serviço

Programação de Páscoa do Paseo Alto das Nações

Data: 23, 24, 30 e 31 de março de 2024

Oficina de dedoches e caça aos ovos de Páscoa: dias 23 e 30 de março (sábados)

Horários da oficina: 14h, 15h, 16h, 17h, 18h e 19h (sessões de 40 minutos)

Horários da caça aos ovos: 15h e 17h

Oficina de orelhas de coelho e meet and greet com o Coelho da Páscoa: dias 24 e 31 de março (domingos)

Horários da oficina: 14h, 15h, 16h, 17h, 18h e 19h (sessões de 40 minutos)

Horários do encontro com o Coelho da Páscoa: 15h e 17h.

Camarim Fashion: dias 23, 24, 30 e 31 de março de 2024 (sábados e domingos)

Horários: das 15h às 1h.

Link da inscrição: clique aqui

Local das atividades: Piso 1

Paseo Alto das Nações

Endereço: Av. das Nações Unidas, 15187 – Santo Amaro, São Paulo

Site do Paseo Alto das Nações

Tel: (11) 3882.0130

Instagram: @paseoaltodasnacoes_

Tik Tok: @paseoaltodasnacoes

Facebook: @paseoaltodasnacoes