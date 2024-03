Páscoa: Oficinas temáticas e caça aos ovos agitam o Golden Square Shopping

A data mais doce do ano está chegando e o Golden Square Shopping preparou uma agenda recheada de atividades deliciosas para toda família aproveitar.

Entre os dias 28 e 31 de março, os pequenos poderão colocar a mão na massa, ou melhor no chocolate e abusar da criatividade recheando os próprios ovos. As sessões acontecem a cada meia hora, das 14h às 20h, e tem capacidade para 15 mini confeiteiros. Todos os dias as primeiras turmas são preferenciais para crianças com TEA (Transtorno do Espectro Autista) que terão abafadores auriculares à disposição para amenizar o incômodo causado pelo excesso de barulho.

O shopping ainda disponibiliza crachás identificadores para os visitantes com o objetivo de tornar o atendimento prioritário ainda mais ágil e prático. Para solicitar o empréstimo basta se dirigir até o balcão de atendimento localizado no piso L3.

Já a tradicional caça aos ovos acontece nos corredores do shopping nos dias 30 e 31 de março. A criança que seguir o mapa e descobrir onde estão os ovos, finalizando todo o percurso, levará para casa bombons, chocolates e mimos de lojistas. Serão três sessões por dia, às 14h, 16h e 18h. Para participar dessa caçada superdivertida as crianças precisam estar acompanhadas dos responsáveis.

A deliciosa Páscoa do Goldofredo, também terá um teatrinho especial. No domingo (31), a peça “O Mistério dos Ovos Perdidos” traz magia e diversão para palco do Diversão na Praça. A apresentação acontece às 16h, na praça de alimentação, piso L3.

App garante acesso às atividades

Para participar das atividades é preciso baixar o aplicativo do Golden Square – disponível no Google Play e Apple Store. Após fazer o cadastro, clique na aba “Eventos” e selecione “Oficina de Páscoa”, “Teatro” ou “Caça aos ovos” para se inscrever na sessão de sua preferência. O app vai gerar um QR Code que será validado pelos promotores no acesso ao evento.

Serviço – A Deliciosa Páscoa do Goldofredo

Golden Square Shopping – Av. Kennedy, 700, Jardim do Mar, São Bernardo do Campo-SP

Oficinas de Páscoa

Data: De 28 a 31 de março

Horário: Todos os dias das 14h às 20h – 8 sessões de 30 minutos

Limite de participantes: 15 crianças por sessão

Idade permitida: 02 a 10 anos

Local – Piso L2

Evento 100% gratuito – Participação mediante a resgate do cupom no aplicativo e doação de 1 kg de alimento não perecível por participante.

As inscrições das oficinas serão liberadas no dia 25/03 às 12

Caça aos Ovos

Data: 30 e 31 de março

Horário: Sessões às 14h, 16h e 18h

Limite de participantes: 50 crianças por sessão

Idade permitida: 02 a 10 anos

Ponto de Partida: Piso L2 (em frente a Soneda)

Evento 100% gratuito – Participação mediante a resgate do cupom no aplicativo e doação de 1 kg de alimento não perecível por participante.

As inscrições da caça aos ovos serão liberadas no dia 29/03 às 12h

Teatrinho – O Mistério dos Ovos Perdidos

Data: 31 de março

Horário: 16h

Local – Praça de Alimentação, piso L3

Evento 100% gratuito – Para acesso à área reservada em frente ao palco é preciso gerar um QR Code pelo aplicativo.