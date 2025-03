Páscoa no Hot Beach terá Casa do Coelho, Oficina de Chocolate e Caça aos Ovos

O feriado prolongado da Páscoa promete atrair turistas ao Hot Beach Parques & Resorts, em Olímpia (SP), com uma programação especial voltada para famílias e crianças. Além das atrações do parque aquático Hot Beach Olímpia, todas em piscinas de águas quentes, o complexo preparou atividades temáticas, como Caça aos Ovos, Oficinas de Chocolate, Casa do Coelho e shows e brincadeiras com personagens como Senhor Coelho e Senhor e Senhora Chocolate. Como se trata de emenda de dois feriados (Sexta-feira Santa e Tiradentes), a ocasião é perfeita para viajar e combinar lazer e descanso.

A programação temática de Páscoa envolve o parque aquático Hot Beach Olímpia, a Vila Guarani, que é o espaço de gastronomia, diversão e entretenimento noturno, e os quatro resorts da marca: Hot Beach Resort, Hot Beach Suites, Celebration Resort Olímpia e Thermas Park Resort & Spa. O parque aquático, por exemplo, no sábado terá DJ Coelho comandando o som, que incluirá músicas temáticas de Páscoa, além de personagens temáticos para receber as crianças fazendo a festa de todos.

À noite, a diversão será na Vila Guarani. As crianças poderão fazer fotos e vídeos na Casa do Coelho. O dono da “casa” vai, inclusive, receber outros personagens temáticos para fazer a festa com os visitantes. E vai ter uma brincadeira-show especial de Páscoa no local para envolver crianças e adultos. A expectativa é que o ponto alto seja a Caça aos Ovos, atividade que começará no Hot Beach Resort e Hot Beach Suites e seguirá para a Vila Guarani. Numa gostosa e saudável brincadeira, as crianças seguirão pistas até achar o Senhor Coelho, que as recompensará com um ovo de chocolate.

Os resorts também têm programação temática para a participação ativa dos pequenos. No Hot Beach Resort, Hot Beach Suites e Celebration Resort Olímpia, por exemplo, haverá oficina gastronômica em que as crianças vão manipular chocolate e fazer gostosuras sob a orientação dos personagens temáticos de Páscoa. No Thermas Park Resort & Spa, além de Caça aos Ovos, a brinquedoteca terá uma atividade especial com mágico.

Os adultos também terão opções de entretenimento, com música ao vivo no parque aquático Hot Beach, na Vila Guarani e nos resorts. “Estamos preparando uma experiência completa para toda a família, unindo diversão, descanso e boa gastronomia. Vamos fazer uma Páscoa fantástica”, afirma Rodrigo Vaz, diretor de Vendas e Marketing do Hot Beach Parques & Resorts.