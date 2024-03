Páscoa do Clube de Campo terá passeio de trenzinho, guloseimas e visita do Coelho

Está chegando a data mais doce do ano e os associados do Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC) já podem se preparar para uma manhã repleta de diversão e encanto para celebrar a Páscoa. No dia 17 de março, das 10h às 13h, um domingo, o complexo de esportes e lazer mogiano se transformará em um cenário mágico para receber adultos e crianças para uma festa para lá de especial e que promete agradar a todos.

O grande destaque do dia será o famoso e esperado passeio no trenzinho do Coelho da Páscoa, que percorrerá as imediações do clube, proporcionando momentos de pura alegria e diversão para as crianças.

A celebração segue no Campo Society, onde a diretoria social do CCMC disponibilizará brinquedos infláveis, várias brincadeiras e guloseimas especialmente preparadas para receber as famílias e adoçar essa data tão especial e que, nos anos anteriores, reuniu mais de mil pessoas no clube.

Para a diretora social do Clube de Campo, Karin Camargo, a Páscoa já se tornou um marco nos eventos do complexo: “A Páscoa é um momento de renovação, união, e, acima de tudo, diversão. Nossa equipe dedicou-se para proporcionar uma celebração única, repleta de atividades que, certamente, encantarão a todos os associados, especialmente as crianças”.



Som das Onze e Meia

Após a ação para as crianças, o dia será ainda marcado por mais uma edição do projeto “Som das Onze e Meia”, uma ação especial desenvolvida pela Diretoria Social com apresentações de artistas renomados da região. E, para o dia 17, a atração será a Banda T-Ale, que se apresentou na celebração dos 66 anos do CCMC, em agosto, e no evento especial de Natal no clube, em dezembro.

…