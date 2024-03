Páscoa do Butantã Shopping convida crianças para caça aos ovos, oficinas e apresentações de teatro

Na programação especial de Páscoa do Butantã Shopping, que acontece de 28 a 31 de março, sempre das 14h às 20h, as crianças se divertem numa grande brincadeira de caça aos ovos pelo shopping, participam de oficinas para montagem de cestas de chocolates e sessões de pintura facial.

Além disso, todos os dias, às 17h, coelhos de Páscoa entram em cena num espetáculo teatral temático para toda a família curtir junta.

“Durante os quatro dias de oficinas, as crianças serão encorajadas a usar a criatividade enquanto se divertem em atividades estimulantes que reforçam nossa vocação de um lugar para receber toda a família com muita alegria, entretenimento e novas experiências. Os pequenos ainda podem aproveitar para dar uma passadinha no Dino Experience Park, que inauguramos na semana passada e está fazendo muito sucesso”, explica Franklin Pedroso, head de marketing do Butantã Shopping.

A participação é gratuita e para as oficinas é necessário fazer inscrição prévia pelo site do shopping (www.butantashopping.com.br) ou no local, caso ainda existam vagas.

Programação de Páscoa do Butantã Shopping

Data: dias 28, 29, 30 e 31 de março de 2024

Horário atividades: das 14h às 20h.

Horário apresentação teatral: 17h

Local: Praça de eventos no Térreo

Endereço: Av. Dep. Jacob Salvador Zeibil, S/N – São Paulo/ SP

Participação gratuita

Inscrições: www.butantashopping.com.br