Páscoa desembarca na Zona Leste de São Paulo

A semana da Páscoa vai estar recheada de atividades no Shopping Metrô Itaquera, principal centro de compras da Zona Leste de São Paulo. Além dos tradicionais ovos de Páscoa que já estão sendo comercializados no mall, as famílias poderão levar os pequenos ao shopping para se divertirem nas ativações gratuitas que serão realizadas entre os dias 22 e 31 de março.

No Piso Metrô, em frente ao mercado Extra, a diversão fica por conta de um circuito especial com diversas brincadeiras lúdicas que o espaço vai oferecer. No Piso Itaquera, próximo a C&A, o shopping preparou um espaço com oficina de orelhinhas de coelho. Será possível colorir o adereço e levar para casa. O circuito e a oficina irão funcionar entre os dias 22 e 31 de março das 12 às 20h.

Para as famílias deixarem registrado o momento da Páscoa, o mascote Itaquerinha e o coelho da Páscoa estarão disponíveis para fotografias com as crianças. A ação ocorre no Piso Campanela aos finais de semana e no feriado nos dias 23, 24, 29, 30 e 31 de março. Serão 3 sessões de 40 minutos nos horários de 14h, 16h e 18h.

O shopping também irá organizar uma caça aos chocolates. Um grupo de crianças receberá um mapa do promotor com locais pontuais do shopping. Cada local terá uma dica para o próximo até chegar no último onde encontrarão o “tesouro” com kit de chocolates. Em cada espaço terá um promotor para auxiliar na ação. A brincadeira começa no piso Itaquera e será realizada nos dias 29, 30 e 31 de março, a partir das 14h.

“Estamos com uma programação diversificada para que as famílias e seus filhos possam se divertir muito durante toda a semana de Páscoa”, afirma Wagner Patrocínio, gerente de marketing do Shopping Metrô Itaquera. Todas as ações são gratuitas e para participar basta resgatar o cupom de cada ativação no app do shopping.

Serviço:

Páscoa com Itaquerinha

Data: De 22/03 a 31/03

Local: Shopping Metrô Itaquera – praça de alimentação Piso Campanela

Endereço: Av. José Pinheiro Borges, s/n – Itaquera, São Paulo – SP

Quanto: Gratuito (com resgate do cupom no app)