Partido NOVO oficializa Coronel Sardano como candidato a prefeito de Santo André

O Partido NOVO de Santo André ratificou a chapa puro-sangue e oficializou Coronel Sardano como o candidato a prefeito da legenda na corrida à Prefeitura da cidade, e o postulante a vice, o médico Dr. José Luiz Colleoni, para a próxima eleição, marcada para o próximo dia 6 de outubro o primeiro turno e 27 do mesmo mês o segundo, se necessário.

“Hoje é um dia histórico para Santo André. Pela primeira vez na história, um partido feito de cidadãos comuns e que luta, custe o que custar, por moralidade na gestão pública, terá um candidato a prefeito na cidade. E, para mim, que tenho mais de 40 anos de serviços prestados à população como policial militar, secretário de Segurança e vereador por três mandatos, sempre pautado pela ética e respeito ao cidadão, é um orgulho poder estar à frente deste belo projeto para a cidade”, revelou Sardano.

Paulo Proieti, presidente do NOVO andreense, comemorou a oficialização da chapa. “Vencemos a eleição hoje! Vamos oferecer ao eleitor andreense uma chapa cheia e selecionada, extremamente qualificada. Para Prefeito, temos, sem medo de errar, o melhor currículo entre os concorrentes. Esses objetivos foram alcançados, agora cabe ao eleitor, dentro do processo democrático, contratar, através do seu voto, os melhores funcionários para exercer as funções de vereador e prefeito para os próximos 4 anos. A hora de escolher bem é agora, depois não adianta reclamar”, disse o também empresário, advogado e militante voluntário da sigla desde 2018.

A convenção que oficialização Coronel Sardano na disputa eleitoral municipal ocorreu neste sábado, na Câmara Municipal andreense, que registrou lotação máxima no plenário, contando com autoridades, lideranças políticas, integrantes do arco de alianças e simpatizantes do projeto eleitoral.



Se eleito, Coronel Sardano tem, entre suas metas de governo, melhorar a vida do cidadão andreense com base, segundo ele, em princípios éticos, respeito ao dinheiro público, defesa da família e da liberdade, além da segurança, uma de suas principais bandeiras de campanha.

“A cidade avançou com a Gestão Paulo Serra, da qual fiz parte, mas ainda pode avançar mais com a minha experiência em gestão e principalmente na área da Segurança”, completou o candidato.

O postulante do NOVO também reforça que não pretende concorrer à reeleição e desafio os demais postulantes a fazerem o mesmo. “Só quem tem compromisso com o cidadão e coloca a população em primeiro plano, acima de interesses e projetos de poder, pode firmar um acordo desse”, desafiou.

Com longa história na área de segurança e também na política de Santo André, Coronel Sardano foi parlamentar por três mandato como vereador da cidade. Também ocupou a cadeira de secretário de Segurança Cidadã por três períodos, de 2001 a 2003, 2017 a 2019 e 2020 a 2022.

Já seu vice, Dr. José Luiz Colleoni construiu carreira como médico ortopedista por cerca de 30 anos na profissão, seguindo a exemplo de seu pai, Nelson Colleoni, que foi um importante médico da região e pioneiro da disciplina de medicina do trabalho, e seu avô, o comerciante Ramiro Colleoni, que viabilizou a vinda do Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) à região, em 1962.