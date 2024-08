Partido do governador Tarcísio de Freitas reforça projeto de Gilvan em Santo André 

O Republicanos, partido do governador Tarcísio de Freitas, é mais um a apoiar o projeto do pré-candidato a prefeito de Santo André Gilvan. Em reunião realizada nesta sexta-feira (3), a sigla passou a reforçar o arco de alianças da coligação Caminho Certo, Futuro Seguro formada pela federação Cidadania/PSDB e os partidos Avante, MDB, Podemos, Solidariedade, PRD e PSD. Além de Gilvan, participaram do encontro o prefeito Paulo Serra, presidente estadual do PSDB, o presidente do Republicanos, Roberto Carneiro e o secretário nacional do Republicanos, Fabio Cruz.

“Nosso grupo se fortalece muito com esse acordo, temos muitas ações em comum com o Republicanos e quem ganha com isso é o morador de Santo André. Aderindo ao nosso projeto junto com o governador Tarcísio de Freitas e o nosso grande prefeito Paulo Serra tenho certeza de que vai dar certo de novo”, comemorou Gilvan.

O prefeito Paulo Serra também celebrou a aliança. “Gostaria de agradecer a confiança do Republicanos neste alinhamento político que fizemos aqui em Santo André. Partido do governador tem muita sintonia com os projetos que a gente tirou do papel e com esse novo Santo André da Gente, esse novo plano de governo que estamos montando para o Gilvan continuar no mesmo caminho”, destacou.

Roberto Carneiro, presidente do Republicanos, enalteceu a força do projeto capitaneado por Gilvan. “É uma grande alegria para nós, vínhamos conversando de algumas propostas que são importantes para a cidade, eles toparam incluir no plano de governo e isso gera a expectativa de continuidade deste projeto vencedor em Santo André. Contem com o apoio do Republicanos e vamos rumo a vitória” comentou.