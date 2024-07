Participantes do Núcleo de Convivência de Idoso se destacam nos Jogos da Melhor Idade

Participantes do Núcleo de Convivência de Idoso (NCI) “Teresa da Cruz Março” comemoram resultados conquistados durante os Jogos da Melhor Idade (JOMI), campeonato dedicado ao publico a partir dos 60 anos. A primeira fase do torneio de 2024 aconteceu em março. Os atletas do NCI que se destacaram foram: a dupla Ivete Guimarães e Cristina Membribes, medalhistas de prata na modalidade “Bocha”; João Cheffer e Natalício Custódio, campeões no “Truco”; Assunção Sanches, medalha de ouro no “Tênis de mesa”; e a dupla João Rezende e Waldir Camara, vencedores do ouro no “Dominó”.

Com um expressivo número de vitorias em diferentes modalidades, os idosos usaram a empolgação na preparação para a segunda etapa do campeonato, que ocorreu nos dias 26 e 27 de junho, em São Bernardo do Campo, e serviu como qualificatória para a fase final em Itatiba, prevista para agosto desse ano.

Na segunda fase, os esportistas do “Teresa da Cruz Março” conquistaram ainda mais vitórias. Natalício e João Cheffer retornaram a disputa, e dessa vez ficaram no terceiro lugar no “Truco”. Assunção, Waldir e João Rezende também voltaram a competição e mesmo fora do pódio, deram um show de garra e determinação, provando suas habilidades ímpares. Além deles, dois novos participantes se juntaram ao grupo. Alfredo e Benjamin foram convidados para fechar a chave de grupo na categoria “Buraco”, e não fizeram feio, muito pelo contrário, alcançaram a medalha de ouro, se qualificando para a final em Itatiba.

A gerente do equipamento, Cida Silva, relata a primeira experiência do serviço com o “JOMI” e o sentimento ao ver os resultados dos conviventes. “Em 2023, nós descobrimos o “JOMI”, alguns idosos quiseram se inscrever e participamos de várias modalidades e em quase todas ficamos em segundo lugar. É muito gratificante ver o empenho deles, eu me sinto muito orgulhosa porque eles são muito determinados.”

Cida Silva também comentou a criação dos “Jogos de Inverno”, promovidos pelo NCI – “Teresa da Cruz Março”, e inspirado pelo entusiasmo dos atendidos com a participação na competição. “Pelo primeiro “JOMI”, em 2023, eu vi que eles ficaram muito empolgados, e aí eu criei os “Jogos de Inverno”, que ocorrem internamente. Foi uma competição muito saudável. Quando começou o “JOMI” desse ano, eles me perguntaram se teríamos os “Jogos de Inverno”. Uma cosia que percebi, é que cada vez que você traz esses jogos para cá, mais pessoas se inscrevem, então os “Jogos de Inverno” os incentivam a competir.”

NCI

O Núcleo de Convivência do Idoso (NCI), contribui para um processo de envelhecimento ativo, saudável e autônomo. O serviço oferta atividades socioeducativas e acompanhamento domiciliar. As atividades presenciais são baseadas nas necessidades, interesses e motivações dos idosos, estimulando a construção e reconstrução de suas histórias e vivências individuais e coletivas, na família e na comunidade, incentivando a convivência participação social.

A rede socioassistencial da Prefeitura de São Paulo conta atualmente com 93 Núcleos de Convivência de Idoso (NCI), que disponibilizam 13.310 vagas para esse público.