Participantes do BBB comentam o resultado do Paredão que eliminou Marcus Vinicius

Após a eliminação de Marcus Vinicius, que enfrentou Davi e Isabelle no Paredão, a casa comenta o favoritismo de Davi para conquistar o prêmio do BBB 24.

De acordo com Rodriguinho, a eliminação o surpreendeu, e o líder da semana, Lucas Henrique, também expressou sua surpresa.

“Acho que o Davi está forte lá fora. Porque ele é um cara do tudo ou nada. Ele é um cara interessante para o jogo, porque ele causa confusão, rebuliço. Ele é um cara importante para o jogo, para criar roteiro, criar rivais. Ele vai ter rival por muito tempo, o que não falta para ele é opção de voto”, disse Lucas.

Marcus Vinicius foi eliminado com 84,86% da média dos votos para sair. Davi foi o segundo colocado, com 12,07%, e Isabelle, foi a menos votada para sair com 3,07% da média de votos.