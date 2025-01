Participantes do BBB 25 serão divulgados nesta quinta (9)

Na próxima segunda-feira (13), será marcada a estreia do Big Brother Brasil 25, prometendo agitar o público com a entrada de novos participantes em duplas. Os competidores, que serão amigos, familiares e casais, estão divididos entre os grupos Camarote e Pipoca.

O tão aguardado Big Day, quando serão revelados os nomes dos participantes, ocorrerá nesta quinta-feira (9), durante a programação da TV Globo. O apresentador Tadeu Schmidt, junto com a equipe da #RedeBBB, trará todos os detalhes diretamente da casa mais vigiada do país. Além das apresentações dos concorrentes, o público poderá conferir uma decoração temática em celebração aos 60 anos da emissora.

Para aqueles que desejam acompanhar tudo em tempo real, o gshow e Globoplay apresentarão uma Maratona Big Day. Durante essa transmissão especial, o elenco da #RedeBBB comentará ao vivo sobre os perfis dos novos participantes, acompanhados de convidados especiais.

A expectativa já começou a crescer com algumas pistas dadas por personalidades ligadas ao programa. A apresentadora Ceci Ribeiro sugeriu que alguns dos participantes podem ter fama de competitividade. Por outro lado, Ed Gama comentou que há especulações sobre a presença de duplas formadas por pais e filhos.

Uma das grandes novidades desta edição é que o prêmio será disputado exclusivamente em duplas. Tadeu Schmidt já indicou que novas dinâmicas estarão em jogo desde o início do programa. Enquanto isso, Kleber Bambam, campeão da primeira edição do BBB, também compartilhou dicas valiosas para os futuros competidores.

A decoração da casa está sendo preparada com muito carinho para refletir tanto as bodas de 25 edições do reality quanto os 60 anos da TV Globo. Sabrina Sato, ex-participante do BBB 3, deixou um mistério no ar ao comentar sobre um espaço especial na casa. Tadeu também mencionou um quarto com tema “de época” e novidades na área destinada ao Líder.

O formato das dinâmicas se manterá familiar aos fãs do programa, incluindo elementos como Big Fone e Poder Curinga. Juliette revelou que o Castigo do Monstro terá referências a momentos icônicos do passado do programa, enquanto Babu Santana reforçou a volta da divisão entre VIP e Xepa.

Os humoristas Rafael Portugal e Rodrigo Sant’Anna retornarão à tela para comandar os quadros de humor, trazendo risadas e interatividade ao público que acompanha o programa.

Na nova edição do Bate-Papo BBB, Gil do Vigor se juntará a Ceci Ribeiro para receber os eliminados e discutir suas experiências no jogo. No Multishow, Ed Gama estará à frente do novo formato Mesacast BBB juntamente com Vitor diCastro e Pitel.

A temporada ainda trará um inédito Big Show no Multishow, apresentado por Ed Gama e Ana Clara. Este programa abordará humor, resenha e interatividade com os fãs nas noites de segunda-feira.

Para ficar por dentro de todas as novidades e informações relacionadas ao BBB 25, os telespectadores são incentivados a seguir as redes sociais oficiais do programa.

O Big Brother Brasil 25 conta com a apresentação de Tadeu Schmidt e uma equipe de produção composta por Mariana Mónaco e Rodrigo Tapias. A direção geral é assinada por Angélica Campos com Rodrigo Dourado na direção de gênero.

A expectativa está alta para essa nova temporada que promete muitas emoções e surpresas ao longo dos dias na casa mais famosa do Brasil.