Participante é expulso de A Grande Conquista por ser desertor da polícia

Fellipe Villas foi expulso de A Grande Conquista 2 (Record) nesta sexta-feira (12), após ser considerado desertor da Polícia Militar do Espírito Santo. O ex-participante do reality não tinha sido liberado pela corporação.

Os nove conquisteiros que seguem no jogo ficaram surpresos ao receber a notícia. A final do programa é na próxima quinta-feira (18).

Em março, antes de ser confinado, Villas chegou a pedir autorização da PM para entrar na atração, mas não conseguiu a licença por ter menos de dez anos de serviço. Mesmo assim, decidiu ir em frente e participar do reality show.

Segundo o jornal capixaba A Gazeta, ele tentou apresentar um laudo psiquiátrico para conseguir dispensa de 90 dias. Porém, não compareceu ao exame de avaliação.

“Em razão da falta injustificada à Junta Militar de Saúde e passado o prazo legal, o soldado Fellipe Pedrosa Leal Villas encontra-se em estado flagrancial do crime de deserção, previsto no Art. 187 do Código Penal Militar”, informou a polícia do estado.