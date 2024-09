Participante de “A Fazenda”, ZAAC lança hit inédito

O cantor ZAAC, conhecido por sucessos como “Vai Embrazando” e “Vai Malandra” (feat com Anitta), promete agitar o cenário musical mais uma vez com o lançamento de seu novo single, “Bagaceira”. A faixa inédita chega às plataformas de streaming nesta quinta-feira (26) e traz a participação especial do cantor sertanejo Loubet. O videoclipe pode ser conferido no canal do YouTube de ZAAC.

Atualmente participando do reality show “A Fazenda”, ZAAC tem dividido com os colegas de confinamento a empolgação pelo lançamento. Ele revelou que “Bagaceira” nasceu de um imprevisto: “Criamos a música em um dia, após perdermos um voo para um show. A composição surgiu rápido, fizemos a conexão com o Loubet e logo gravamos o clipe”, compartilhou o artista. Com um ritmo eletrizante, o clipe traz um ambiente de balada, combinado a um clima descontraído dos artistas em meio a outras mulheres, juntando os elementos do sertanejo, caracterizado pelo tradicional chapéu de cowboy.

ZAAC, cujo nome de batismo é Isaac Daniel Júnior, é natural de Diadema/SP e iniciou sua trajetória musical em 2010. Ele ganhou destaque nacional em 2016 com o hit “Bumbum Granada” em parceria com Jerry, alcançando o topo das paradas. Em carreira solo, o artista consolidou sua presença com músicas como “Vai Embrazando” e o sucesso global “Vai Malandra”, que se tornou a primeira música em português a figurar no Top 50 Global do Spotify.

O artista, que já colaborou com nomes internacionais como Tove Lo e Snoop Dogg, lançou em 2023 seu primeiro álbum solo, Fé Na Caminhada, reforçando sua relevância na música brasileira. Com quase 2 milhões de seguidores nas redes sociais e mais de 500 milhões de streams acumulados, ZAAC continua explorando novas sonoridades e surpreendendo com parcerias inesperadas.

O público pode conferir “Bagaceira” a partir desta quinta (26), nas principais plataformas digitais. Além do lançamento, os fãs de “A Fazenda” e da carreira do cantor poderão acompanhar outros sucessos dele no canal do YouTube e em diversas playlists.



LETRA:

“Bagaceira”

(ZAAC, Loubet, Bressan)

Tá rolando um buchicho que a gente vai parar essa cidade

Na Amarok ela nem usa cinto pra sentar pro Zaac

Hoje o baile é de fivela

Quero ver quem laça ela

Porra louca, pouca roupa

Rouba cena e nunca erra

Hoje é baile de fivela

Os playboy quer pegar ela

Ela é fogo em gasolina

Impossível segurar

Bagaceira

Desce quica até o chão

Mó pressão, boiadeira

Boiadeira

Curte festa de peão

No baile funk é bagaceira

Hoje é baile de fivela

Quero ver quem laça ela

Porra louca, pouca roupa

Rouba cena e nunca erra

Hoje o baile é de fivela

Os playboy quer pegar ela

Ela é fogo em gasolina

Impossível segurar

Bagaceira

Desce quica até o chão

Mó pressão, boiadeira

Boiadeira

Curte festa de peão

No baile funk é bagaceira

Ela é perigo, não adianta tentar

Segura ela, vai te derrubar

Na favela, roça, na pista ou na prosa

No funk ou na moda vai te derrotar

Bagaceira

Desce quica até o chão

Mó pressão, boiadeira

Boiadeira

Curte festa de peão

No baile funk é bagaceira

FICHA TÉCNICA:



Management: MKZ MUSIC

Manager: Makeize Silvério

Produção Geral: MKZ Music

Assistente de produção: Allan Rodrigues

Equipe de vídeo

Produtora: Calazans Records

Direção de vídeo e edição: Vinicius Calazans