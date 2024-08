Participação comunitária fortalece segurança pública em São José dos Campos

A cidade de São José dos Campos, no Vale do Paraíba, conta atualmente com 30 Conselhos Comunitários de Segurança (Consegs) que aproximam a população da polícia. É por meio do programa que as autoridades da Segurança Pública conseguem se reunir com os cidadãos para ouvir demandas, entender as particularidades de cada região e, assim, criar ações efetivas contra a criminalidade.

Nesta quinta-feira (29), mais de 400 pessoas se reuniram para participar do Ciclo Estadual dos Consegs de São José dos Campos, realizado no bairro Bosque dos Eucaliptos, com o objetivo de reconhecer o esforço do voluntariado, bem como valorizar as lideranças e a população local. O vice-governador de São Paulo, Felício Ramuth, participou do encontro.

Durante o evento, o secretário da Segurança Pública , Guilherme Derrite, reforçou que a pasta está empenhada para atender os pedidos e sugestões da população. “Vocês, que integram o programa, têm o papel fundamental nas ações e estratégias que executamos. Para além da polícia, a segurança também se faz com a participação das pessoas”, declarou.

Criados em 1985, o Conseg se tornou uma entidade de apoio às polícias, com participação mensal de órgãos estaduais, municipais além dos representantes das forças de segurança.

“Nós discutimos, analisamos, planejamos e acompanhamos a solução para cada bairro juntos”, explicou o coronel Luís Fernando Alves, responsável pelo policiamento no município.

Também presente na cerimônia, o delegado Mucio Alvarenga deu uma palestra sobre a importância da comunidade como ferramenta para a investigação policial e elucidação dos crimes.

O trabalho em conjunto das forças de segurança tem contribuído para a redução da criminalidade em São José dos Campos. De janeiro a julho, o município registrou o menor número de furtos e roubos em geral da série histórica. No período, 670 armas de fogo ilegais foram retiradas das ruas e 961 veículos foram recuperados.

“Vamos continuar trabalhando para mais, e cada cidadão, que às vezes pode estar enxergando o que ainda não estamos fazendo, consegue nos ajudar a melhorar a percepção de segurança. O foco é reduzir cada vez mais esses números”, completou o secretario.