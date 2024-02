Parte do muro do cemitério do Araçá cai em razão da chuva em SP

Parte do muro do cemitério do Araçá, no Pacaembu, caiu na noite de terça-feira (13) em decorrência da forte chuva que atingiu a cidade de São Paulo e a região metropolitana.

O muro que caiu fica na parte de trás do cemitério, na rua Monsenhor Alberto Pequeno, na altura do número 28. Ninguém ficou ferido, mas a via foi tomada por barro e por destroços.

Não é a primeira vez que a construção cede em razão de chuva. A via está interditada e não há previsão de quando será liberada para o tráfego.

A Prefeitura de São Paulo foi procurada, mas não respondeu até esta publicação.

A forte chuva que atingiu a região metropolitana causou diversos transtornos.

Segundo o Corpo de Bombeiros, foram registrados 16 chamados para queda de árvores, 16 para alagamentos e 10 solicitações para desabamentos e desmoronamentos.

Em Cotia, por exemplo, foram contabilizados 165 mm de precipitação. Diversas ruas da cidade, na região metropolitana, ficaram alagadas. A água invadiu casas, e moradores passaram a noite em claro tentando evitar prejuízos. Ainda assim, móveis, roupas, alimentos e documentos foram perdidos.