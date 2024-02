Parte da cidade de SP tem queda de energia após chuva forte

Parte da cidade de São Paulo está sem energia elétrica após as fortes chuvas e ventos que atingiram a cidade nesta sexta-feira (23).

Enel confirma a interrupção no fornecimento de “alguns clientes”. Mesmo questionada, a empresa não divulgou a quantidade exata de clientes afetados.

Até às 20h (horário de Brasília), as regiões mais afetadas são as zonas leste e sul da capital. A distribuidora informou que reforçou as equipes de campo e atua para reestabelecer os serviços aos clientes impactados “o mais brevemente possível”.

Empresa orienta que clientes priorizem canais digitais para comunicar a falta de luz. Uma das opções é enviar um SMS para o número 273273 com a palavra LUZ seguida pelo número de instalação, sem espaços. Exemplo: LUZ012345678. Outras formas de informar a falta de energia são pela agência virtual da Enel ou pelo aplicativo “Enel São Paulo”.