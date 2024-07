Parques urbanos de SP ainda têm programação especial de férias

Atividades que ocorrem desde o início do mês de julho seguem nos parques urbanos na capital paulista, com diversas atividades de lazer para crianças e adultos.

Confira a programação:

Parque Estadual Chácara da Baronesa

25/07, às 10h: Recreação com oficina de desenho (local: Jardim próximo à administração)

27/07, às 11h: Atividade lúdica para enfatizar água poluída e limpa dos rios

Núcleo de Lazer Itaim Biacica

23/07, às 11h e às 13h30: Contação de história e monitoria sobre a Biacica e suas Terras (Local: Sala de Educação ambiental e Museu)

Núcleo de Lazer Maria Cristina Hellmeister de Abreu

26/07, das 9h às 16h30: Caixa sensorial (Local: Sala de educação ambienta)

29/07, das 9h às 11h: Trilha sensorial (Local: Próximo a sala da educação ambiental)

30/07, das 9h às 10h30: Visita guiada à sala do esporte (Local: sala do esporte)

31/07, das 13h às 15h30: Caminhada ambiental monitorada (Local: Parque todo)

Núcleo de Lazer Vila Jacuí

25/07, das 13h às 14h30: Bicho Reciclável (Local: Sala ambiental)

27/07, das 10h às 11h30: Trilha sensorial (Local: Em frente a Sala ambiental)

28/07, das 14h às 16h: Planta carnívora: (Local: Em frente a Sala ambiental)

Parque Ecológico do Tietê – Núcleo de Lazer Engenheiro Goulart

Segunda às quartas, 10h30 e 14h/ Terça, sexta, sábado, domingo, às 10h30 e 14h: Trilha monitorada – Cetras (Local: Casarão Ed. Ambiental)

Todos os dias: Identificação de sementes (Local: Casarão Ed. Ambiental)

Todos os sábados, das 10h às 15h30: Criação de Maracá com garrafa PET (Local: Casarão Ed. Ambiental)

Todos os domingos, das 10h às 15h30: Oficina de pintura de Adinkras – símbolos africanos (local: Casarão Ed. Ambiental)

Segunda a sexta, às 13h: Confecção de mamulengos (Local: Casarão Ed. Ambiental)

Parque Estadual do Belém

27/07 e 28/07, às 9h e às 14h: Pulseira ecológica (Local: Sala de Monitoria)

Parque Jequitibá

27/07 e 28/07, 10h às 11h e 14h às 15h: Pequenos coletores (Local: Todo o parque)

Parque Gabriel Chucre

Até 31/07, das 9h às 12h, e das 13h às 17h: Pintura Lúdica (Local: Administração)

Até 31/07, das 9h às 17h: Meu próprio Vaso (Local: Administração)

Até 31/07, das 8h às 17h: Salve uma Orquídea (Local: Administração)

Parque Ecológico Do Guarapiranga

23/07 e 30/07, das 9h às 11h e 14h às 16h: Oficina de Composteira (Local: Portaria 1)

24/07 e 31/07, das 14h às 16h: Oficina de Sementes – vargens (Área Esportiva – Portaria 2)

25/07, das 9h às 11h e das 14h às 16h: Monitoria Para o Público Espontâneo do Parque (Local: Toda área do parque)

26/07, das 9h às 11h e 14h às 16h: Trilha da Vida com Público Espontâneo do Parque (Local: Trilha da Vida no Centro de Visitantes)

27/07, das 14h às 16h: Oficina de Porta Retrato (Área Esportiva – Portaria 2)

28/07, das 9h às 11h e das 14h às 16h: Oficina de Pião com CD (Local: Núcleo de Educação Ambiental)

Parque Ecológico da Várzea do Embu-Guaçu – Professor Aziz Ab’Saber

Terça a Domingo, das 8h às 16h – Durante o mês de julho: Visitação no núcleo de educação ambiental (Local: Núcleo de Educação Ambiental)

Terça a Domingo, das 8h às 16h – Durante o mês de julho: Oferta de jogos (Local: Núcleo de Educação Ambiental)

Terça a Domingo, das 8h às 16h – Durante o mês de julho: Oferta de jogos de tabuleiro ecológico (Local: Brinquedoteca)

Terça a Domingo, das 8h às 16h – Durante o mês de julho: Amarelinha Ecológica (Local: Quiosques)

27/07 e 28/07, das 9h30 à 11h30 e 14h às 16h: Oficina de pulseira com elementos naturais (Local: Todo Parque)

Parque da Juventude – Dom Paulo Evaristo Arns

27/07 e 28/07, primeira atividade, das 10h às 12h, e segunda atividade, das 14h às 16h: Trilha das orquídeas e mundo dos insetos (Local: Trilha das Orquídeas e área em frente à administração)

Segunda a sexta, das 10h às 11h: Zoologia e mundo dos insetos (Local: Sala de educação e área em frente à administração)

Para saber mais, acesse: https://semil.sp.gov.br/sma/parques-urbanos/