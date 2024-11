Parques estaduais de SP oferecem atividades educativas na Virada Sustentável 2024

A Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo (Semil) apoia e participa da Virada Sustentável 2024 com uma programação repleta de atividades nos parques estaduais localizados na capital. Haverá iniciativas como oficina de colagem com materiais recicláveis, brinquedos ecológicos, pescaria do lixo, além de caminhada, circo, teatro, dança, cinema e oficina de grafite.

As ações promovem a conscientização ambiental e o desenvolvimento sustentável, com foco em engajar a população paulista na construção de um futuro mais verde, resiliente e conectado com as necessidades do planeta.



“Apoiar a Virada Sustentável é um reflexo do nosso compromisso com toda iniciativa que queira criar um estado mais consciente e responsável, que valoriza a preservação do meio ambiente. É uma oportunidade para educar, envolver e mobilizar a população”, afirma Natália Resende, secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo.



Durante a Virada Sustentável 2024, a Semil irá oferecer espaços em diversos pontos, para que todos tenham experiências que destacam a importância da preservação ambiental e a construção de soluções sustentáveis no setor de infraestrutura. A participação do público será fundamental para o sucesso do evento e para a continuidade das ações que visam um desenvolvimento mais responsável e equilibrado.

A Virada Sustentável, maior festival de sustentabilidade do Brasil, envolve articulação e participação direta de organizações da sociedade civil, órgãos públicos, coletivos de cultura, movimentos sociais, equipamentos culturais, empresas, escolas e universidades. Tem como objetivo apresentar uma visão positiva e inspiradora sobre a sustentabilidade e seus diferentes temas para a população, gerando reflexão e discussões a fim de promover um futuro sustentável e reforçando as redes de transformação e impacto social existentes. A 14ª edição da Virada Sustentável acontece até o dia 1°de dezembro com atividades distribuídas por todas as regiões da capital.



Programação da Virada Sustentável 2024:



Parque da Juventude



Oficina de Colagem com Elementos da Natureza

Data: 30/11/2024

Horário: 10h e 14h

Duração: 1h

Classificação indicativa: Livre



Parque Ecológico do Guarapiranga



Visita ao Museu do Lixo

Data: 29/11/2024

Horário: 14h

Duração: 1h

Classificação indicativa: Livre

Oficina de Brinquedo Ecológico

Data: 30/11/2024

Horário: 10h e 14h

Duração: 1h

Classificação indicativa: Livre



Parque Estadual do Belém



Caminhada Histórica

Data: 30/11/2024

Horário: 10h e 14h

Duração: 1h

Classificação indicativa: Livre

Oficina de Colagem com Elementos da Natureza

Data: 29/11/2024

Horário: 10h e 14h

Duração: 1h

Classificação indicativa: Livre



Núcleo de Lazer Itaim Biacica



Caminhada Histórica – Povos Originários

Data: 30/11/2024

Horário: 10h e 14h

Duração: 1h

Classificação indicativa: Livre

Oficina de Caixa Sensitiva

Data: 01/12/2024

Horário: 14h

Duração: 1h

Classificação indicativa: Livre



Núcleo de Lazer Maria Cristina Hellmeister de Abreu



Oficina de Pescaria do Lixo

Data: 30/11/2024

Horário: 10h

Duração: 1h

Classificação indicativa: Livre

Caminhada Histórica – O Programa Várzeas do Tietê

Data: 01/12/2024

Horário: 10h e 14h

Duração: 1h

Classificação indicativa: Livre



Parque Ecológico do Tietê



30 de novembro – Sábado



10h – Circo | Água – A Próxima Companhia

Espetáculo de circo e teatro sobre o desperdício de água e aventuras marinhas.

11h – Grafite | Muro – Coletivo Soufavelagrafitti

Painel de grafite em muro de 63m².

11h – Oficina de Grafite – Coletivo Soufavelagrafitti

Introdução à arte urbana com exercícios de spray e técnicas de grafite.

11h – Contação de História | Sementeiras – TáDito Cia das Artes

Histórias sobre a magia da natureza, narradas por jardineiras encantadas.

12h – Teatro | Lambe-Lambe Respeito ao Próximo – Ciclistas Bonequeiros

Instalação visual com teatro sobre acessibilidade e inclusão.

13h – Teatro | Triciclokê – Ciclistas Bonequeiros

Karaokê itinerante e interação musical ao ar livre com um triciclo.

12h – Dança | Com as Coisas – Lagartixa na Parede

Performance investigativa com objetos e corpos em cena.

14h – Teatro | Bichos do Brasil – Pia Fraus

Espetáculo com bonecos sobre a fauna brasileira e as relações com a cultura popular.

15h – Cinema | Wall-E – Cine VS

Sessão de cinema ao ar livre com o filme que aborda sustentabilidade e preservação ambiental.



1º de dezembro – Domingo



10h – Circo | Futebol de Palhaças – Cia Asfalto de Poesia

Espetáculo interativo sobre o futebol feminino e os direitos das mulheres.

11h – Grafite | Muro – Coletivo Soufavelagrafitti

Painel de grafite em muro de 63m².

11h – Oficina de Grafite – Coletivo Soufavelagrafitti

Introdução à arte urbana com exercícios práticos de grafite.

12h – Contação de História | Mascates de Histórias

11h – Teatro | Lambe-Lambe Respeito ao Próximo – Ciclistas Bonequeiros

Teatro com foco em acessibilidade e inclusão social.

13h – Teatro | Triciclokê – Ciclistas Bonequeiros

Karaokê ao ar livre com interações espontâneas e alegria coletiva.

11h – Dança | Bichos Soltos – Lagartixa na Janela

Dança lúdica que mistura humanidade e natureza, com criaturas fantásticas.

13h – Música | Batuqueiros e sua Gente

Grupo musical de samba com 16 músicos e influências da música popular brasileira.

14h – Teatro | Bichos Vermelhos – Pia Fraus

Espetáculo com bonecos sobre espécies brasileiras ameaçadas de extinção.

15h – Música | Tato do Falamansa e Orquestra Duprat

Show de forró pé-de-serra com arranjos contemporâneos, encerrando a programação.

Confira a programação completa no site: Link