Parques da Urbia recebem ações de combate à dengue e de cuidado com o meio ambiente

O mês de novembro segue movimentado nos parques mais amados de São Paulo, que são uma ótima opção de lazer para quem busca aproveitar o feriadão prolongado. No Parque Ibirapuera, por exemplo, acontece o aguardado “Circuito Temático Ambiental: a Biodiversidade no Coração de São Paulo”. A atividade convida os visitantes a caminharem pelas ruas, alamedas, bosques e áreas jardinadas do local e maravilhar-se com a biodiversidade da fauna e flora, histórias e curiosidades do quintal paulistano. Já a Arena Centauro promoverá aulas gratuitas ginástica, alongamento e corrida, a escolha certa para os amantes de esporte.

Em sintonia com o mês de combate à dengue, a Urbia preparou uma programação especial voltada para a conscientização e a prevenção da doença em outros espaços sob sua gestão. Na Zona Leste, no Parque Lajeado, e na Zona Oeste, no Parque Eucaliptos, os visitantes poderão participar de rodas de conversa sobre os cuidados necessários e as ações que a população deve adotar para combater os focos do mosquito Aedes aegypti em suas residências e na comunidade.

Programação do Parque Ibirapuera:

Circuito Temático Ambiental: a Biodiversidade no Coração de São Paulo

Quando: 15, 17 e 24 de novembro, a partir das 10h30

Sobre: a atividade é conduzida pela equipe educativa da Urbia e convida os visitantes a conhecerem a flora do Parque Ibirapuera e a discutir sobre a importância de espaços verdes nos centros urbanos.

Local: ponto de encontro no Centro de Visitantes, próximo ao Planetário Ibirapuera (Portão 10)

Atividade Gratuita

Arena Centauro

Quando: 16 de novembro, a partir das 6h30

Sobre: aulas de funcional, alongamento, corrida e ginástica.

Local: Arena Centauro

Atividade Gratuita

Exposições Comemorativas dos 20 Anos do Museu Afro Brasil

Quando: de terça-feira a domingo, das 10h às 17h

Sobre: “Pensar e repensar, fazer e refazer”, “Popular, Populares” e “Uma História do Poder na África: Das Artes Tradicionais às Expressões Contemporâneas”.

Local: Museu Afro Brasil Emanoel Araujo

Atividade gratuita

O Parque Ibirapuera funciona diariamente, das 5h à 0h, e tem entrada gratuita. O espaço está localizado na Av. Pedro Álvares Cabral, s/n°, Vila Mariana, São Paulo (SP).

Programação do Parque Lajeado:

Roda de Conversa: Dia Nacional do Combate à Dengue

Quando: 16 e 19 de novembro, das 10h às 11h

Sobre: roda de conversa de combate e prevenção a dengue.

Local: área multiuso

Atividade gratuita

O Parque Lajeado funciona diariamente, das 6h às 18h, e tem entrada gratuita. O espaço está localizado na Rua Antônio Thadeo, 712 – Guaianases, São Paulo (SP).

Programação do Parque Eucaliptos

Roda de Conversa: Juntos na Luta Contra a Dengue: Informações e Ações para Proteger Nossa Comunidade

Quando: 17 de novembro, das 11h às 12h

Sobre: roda de conversa de combate e prevenção a dengue.

Local: área multiuso

Atividade gratuita

O Parque Lajeado funciona diariamente, das 7h às 19h, e tem entrada gratuita. O espaço está localizado na Rua Min. Guimarães, 280 – Super Quadra Morumbi, São Paulo (SP).