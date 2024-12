Parques administrados pela Urbia terão horários especiais de funcionamento durante o Natal e Ano Novo 

A Urbia, gestora de parques de diversas regiões da cidade de São Paulo, informa que, durante as festas de fim de ano, haverá ajustes nos horários de funcionamento dos espaços de lazer. Os Parques Ibirapuera, Eucaliptos, Lajeado, Faria Lima, Jacintho Alberto e Jardim Felicidade estarão com operações especiais nos dias 24, 25 e 31 de dezembro, além do dia 1º de janeiro. Confira abaixo todas as informações:

Parque Ibirapuera

O Parque Ibirapuera terá seu horário reduzido na véspera de Natal, 24 de dezembro, funcionando, das 5h às 18h. Já no dia 25 de dezembro, o horário será das 8h às 22h. Durante o Réveillon, o local terá o mesmo horário na véspera de Ano Novo, 31 de dezembro, com operação das 5h às 18h, e no dia 1º de janeiro, abrirá das 8h às 22h.

Programação do Natal do Ibira

Nos dias 24/12 e 31/12 o espetáculo da Fonte Multimídia no lago não será realizado, assim como não haverá funcionamento da Vila de Natal e passeio na Árvore. Já nos dias 25/12 e 01/01, o espetáculo no lago será exibido em dois horários, às 19h30 e às 20h30. Os visitantes poderão se encontrar com o Papai Noela até às 21h, assim como realizar o passeio na Árvore de Natal.

Endereço: Av. Pedro Álvares Cabral, s/n – Vila Mariana, São Paulo – SP.

Parque dos Eucaliptos

O Parque dos Eucaliptos ajustará seu horário na véspera de Natal, funcionando das 7h às 16h, e no dia 25 de dezembro, das 10h às 19h. No Ano Novo, os horários também serão reduzidos, com funcionamento das 7h às 16h, no dia 31 de dezembro, e das 10h às 19h, no dia 1º de janeiro.

Endereço: Rua Ministro Guimarães, 280 – Morumbi, São Paulo – SP.

Parque Lajeado

No Parque Lajeado, o horário será alterado nas vésperas de Natal e Ano Novo, com abertura das 6h às 15h. Já nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro, o parque funcionará das 9h às 18h.

Endereço: Rua: Antônio Thadeo, 712 – Guaianazes, São Paulo – SP.

Parque Tenente Brigadeiro Roberto Faria Lima

O Parque Tenente Brigadeiro Roberto Faria Lima, também terá horários diferenciados. No dia 24 de dezembro, o local funcionará das 6h às 16h, e, no dia 25 de dezembro, das 9h às 19h. Durante o Ano Novo, abrirá das 6h às 16h, no dia 31 de dezembro, e das 9h às 19h, no dia 1º de janeiro.

Endereço: Rua Soldado Antônio Bento de Abreu, 233 – Parque Novo Mundo, São Paulo – SP.

Parque Jacintho Alberto

O Parque Jacintho Alberto terá funcionamento das 6h30 às 15h, na véspera de Natal, 24 de dezembro, e das 9h30 às 18h30, no dia 25 do mês. No Ano Novo, o espaço abrirá das 6h30 às 15h, no dia 31, e das 9h30 às 18h30, no dia 1º de janeiro.

Endereço: Rua: Talófitos, 16 – Jardim Cidade Pirituba, São Paulo – SP.

Parque Jardim Felicidade

O Parque Jardim Felicidade terá seu funcionamento alterado nos dias 24 e 31 de dezembro, com operação das 7h às 15h. Nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro, o horário será das 10h às 18h.

Endereço: Rua: Laudelino Vieira de Campos, 265 – Jardim Felicidade, São Paulo – SP.

Parque Horto Florestal

Na zona norte da cidade, também temos o Parque Horto Florestal, que estará aberto nos dias 24, 25, 30 de dezembro e 1º de janeiro, das 5h30 às 18h.

Endereço: Rua do Horto, 931 – Horto Florestal, São Paulo – SP.

Parque Estadual da Cantareira

Já o Parque Estadual da Cantareira segue com seu funcionamento normal, de quarta-feira a domingo, das 8h às 17h. Por serem terças-feiras, dias 24 e 31 de dezembro o local não abre.

Endereços:

Área de visitação do Engordador: Estrada Particular da Pedreira, 240 – Tremembé – São Paulo – SP

Área de visitação Águas Claras: Av. Sen. José Ermírio Moraes, S/N – Sítio Barrocada, Mairiporã/SP

Área de visitação da Pedra Grande: Rua do Horto, 931, Horto Florestal – São Paulo/SP