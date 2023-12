Parques administrados pela Urbia contarão com horário de funcionamento diferenciado durante o Natal e Ano Novo

As festas de final de ano estão se aproximando e esse é o momento ideal para realizar passeios em meio à natureza ao lado da família e amigos. Para que todos possam se programar e aproveitar os feriados de Natal e Ano Novo nos espaços de lazer da capital paulista, a Urbia, gestora dos Parques Ibirapuera, Jacintho Alberto, Eucaliptos, Faria Lima, Lajeado, Jardim Felicidade, Alberto Löfgren – Horto Florestal e Cantareira, comunica que haverá ajustes nos horários de funcionamento dos espaços durante as datas festivas.

As mudanças serão aplicadas no domingo (24), véspera, e na segunda-feira (25), dia de Natal, além do domingo (31) e segunda-feira (1/1), Ano Novo. Confira a programação completa abaixo:

Parque Ibirapuera

No domingo (24), o Parque Ibirapuera funcionará das 5h às 18h e não contará com a programação de Natal como nos demais dias da semana. Já na segunda-feira (25), o local abrirá das 8h à 0h, e contará com o espetáculo ‘Sonho de Uma Noite de Natal’, que convida a todos para momentos de felicidade, alegria e a uma importante reflexão: um futuro melhor e mais sustentável.

Além de dispor da maior árvore de Natal da capital paulista, com 57 metros de altura, o espaço contará com diversas atrações natalinas, como: shows no lago do Ibirapuera inspirados nas ninfeias do local; uma iluminação especial que formará o Bosque Encantado ao redor do lago; a Casa do Papai Noel, em meio ao Bosque Encantado, onde os visitantes poderão fazer fotos gratuitamente com o grande anfitrião. A programação do Parque Ibirapuera será realizada até o dia 7 de janeiro de 2024, das 19h30 às 22h.

No domingo (31), véspera de Réveillon, o local abrirá das 5h às 18h. Já na segunda-feira (1/1), a abertura será das 8h à 0h. Nos demais dias, o Parque abre normalmente das 5h à 0h.

Endereço: Avenida Pedro Álvares Cabral, s/n – Vila Mariana – São Paulo/SP

Parque Estadual Alberto Löfgren – Horto Florestal

O Parque Estadual Alberto Löfgren – Horto Florestal seguirá com funcionamento normal nos dias 24, 25 e 31 de dezembro e 1° de janeiro. O local abre todos os dias, das 5h30 às 18h.

Endereço: Rua do Horto, 931 – Horto Florestal – São Paulo/SP

Parque Estadual da Cantareira

O Parque Estadual da Cantareira também seguirá sem alterações nos dias 24, 25 e 31 de dezembro e 1° de janeiro. As áreas de visitação Pedra Grande, Águas Claras e Engordador do Parque funcionam de quarta-feira a domingo e feriados, das 8h às 17h, com entrada permitida até às 16h.

Endereço das áreas de visitação Pedra Grande e Águas Claras: Rua do Horto, 931 – Horto Florestal – São Paulo/SP

Endereço da área de visitação Engordador: Av. Cel. Sezefredo Fagundes, 19100 – Jardim Cachoeira/SP

Parque Jacintho Alberto

No domingo (24), o Parque Jacintho Alberto estará aberto ao público das 6h30 às 15h. Na segunda-feira (25), o funcionamento será das 9h30 às 18h. Já no domingo (31), o local atenderá das 6h30 às 15h, e na segunda-feira (1/1), das 9h30 às 18h. A programação segue normal, com funcionamento das 6h30 às 18h, nos demais dias.

Endereço: Rua Talófitos, 16 – Jardim Cidade Pirituba – São Paulo/SP

Parque Eucaliptos

O Parque Eucaliptos contará com funcionamento no domingo (24), das 7h às 16h. Na segunda-feira (25), a abertura ocorrerá a partir das 10h e o encerramento às 19h. No outro domingo (31), a operação será das 7h às 16h e na segunda-feira (1/1), das 10h às 19h. Vale ressaltar que o funcionamento segue normal nos outros dias, das 7h às 19h.

Endereço: Rua Ministro Guimarães, 280 – Morumbi – São Paulo/SP

Parque Faria Lima

O Parque Tenente Brigadeiro Faria Lima vai funcionar no domingo (24), das 6h às 16h, e na segunda-feira (25), das 9h às 19h. No domingo (31), os visitantes poderão acessar o Parque das 6h às 16h. Na segunda-feira (1/1), o funcionamento será das 9h às 19h. O local abre diariamente, das 6h às 19h.

Endereço: Rua Heróis da FEB, 322 – Parque Novo Mundo- São Paulo/SP

Parque Lajeado

O funcionamento do Parque Lajeado, no domingo (24), será das 6h às 15h. Na segunda-feira (25), a operação será das 9h às 18h. No domingo (31), o espaço funcionará das 6h às 15h, e na segunda-feira (1/1), das 9h às 18h. Vale ressaltar que o Parque segue com a abertura e fechamento das 6h às 18h, nos demais dias.

Endereço: Rua Antônio Thadeo, 712 – Guaianazes – São Paulo/SP

Parque Jardim Felicidade

O Parque Jardim Felicidade vai abrir no domingo (24), das 7h às 15h, e na segunda-feira (25), das 10h às 18h. Já no domingo (31), os visitantes poderão acessá-lo das 7h às 15h, e na segunda-feira (1/1), das 10h às 18h. A programação segue normal nos outros dias, das 7h às 18h.

Endereço: Rua Laudelino Vieira de Campos, 265 – Jardim Felicidade – São Paulo/SP