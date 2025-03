Parque Villa-Lobos recebe ação para conscientização sobre a proteção da água

No último domingo (16), visitantes do Parque Villa-Lobos, em São Paulo, foram surpreendidos ao tentar beber água em um dos bebedouros do local. Após poucos segundos de funcionamento, o fluxo era interrompido automaticamente, direcionando a atenção dos presentes para um vídeo educativo exibido em um totem com mensagens sobre o uso consciente da água e a importância da proteção dos mananciais.

A ação foi promovida pela Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza como parte da campanha “Sede de Mudança”, que será lançada no próximo sábado (22), nas redes sociais da instituição (@fundacaogrupoboticario), em alusão ao Dia Mundial da Água.

Reflexão sobre o acesso à água

A iniciativa aproveitou o alto fluxo de pessoas no parque para chamar a atenção para a crise hídrica e a necessidade de soluções sustentáveis. Entre os alertas exibidos no totem, estava a informação de que 33 milhões de brasileiros não têm acesso à água potável, além de dicas para evitar o desperdício.

“Esta campanha integra as ações que preparamos para celebrar os 35 anos da nossa fundação. Com um olhar positivo e inspirador, queremos mostrar que cada ação pela conservação da água importa, sejam elas individuais ou coletivas”, afirmou Omar Rodrigues, gerente-sênior de Engajamento, Comunicação e Relações Institucionais da Fundação Grupo Boticário.

O registro da ação será publicado nas redes sociais da instituição e faz parte de uma série de conteúdos sobre a conservação de mananciais e a importância da segurança hídrica.

Compromisso com a preservação

A Fundação Grupo Boticário tem a segurança hídrica como um dos pilares de atuação. Por meio do movimento Viva Água, promove ações de conservação da natureza em áreas estratégicas para a proteção de mananciais. Atualmente, o projeto beneficia 15 milhões de pessoas em São José dos Pinhais (PR) e na região hidrográfica da Baía de Guanabara (RJ). Até 2030, mais quatro mananciais estratégicos do país receberão iniciativas do Viva Água.