Parque Três Pescadores em Aparecida acolhe animais resgatados de maus tratos e tráfico

O tráfico de animais silvestres é um negócio criminoso, que infelizmente movimenta cerca de US$ 2 bilhões por ano. A estimativa é que, somente no Brasil, 38 milhões de animais silvestres são retirados ilegalmente da natureza todos os anos, os dados e estatísticas são da Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres (Renctas), uma Organização Social Civil de Interesse Público (OSCIP).

Diante desse preocupante cenário, o Refúgio das Aves, do Parque Três Pescadores, em Aparecida (São Paulo), pode ser considerado um oásis em meio a degradação do meio ambiente, principalmente da fauna. Atualmente com mais de cem animais em recuperação para retorno ao seu habitat natural, e com capacidade para ampliar o atendimento para cerca de 300, o local é um dos únicos na região do Vale do Paraíba, que recebe animais apreendidos por maus tratos ou vítimas do tráfico de animais silvestres, e de entrega voluntária.

O espaço é dedicado à recuperação e proteção de espécies brasileiras e recebe animais de Centros de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), e de excedentes de zoológicos de todo o país.

Ao chegarem no local, eles passam por triagem, são avaliados, recebem tratamento veterinário e ficam em quarentena, para depois serem manejados para área de convívio e visitação. Após esse período de tratamento, aclimatação, avaliação comportamental, os animais triados e treinados para serem reintroduzidos na natureza, em programas de refaunação.

Entre as espécies acolhidas no Refúgio, temos iguanas, jabutis, marreco, araras canindé e vermelha, papagaios, maritacas, aratingas, pombas, corujas, garças, tucanos, siriemas, cágado e cutias.

Além do acolhimento dos animais, o Parque também promove a sensibilização ambiental através de programas educativos, e oferece áreas acadêmicas para pesquisa, estágios e programas de extensão em colaboração com universidades da região. “Isso fortalece a ligação entre conservação prática e conhecimento científico, criando um ambiente de aprendizado contínuo para estudantes e pesquisadores”, destacou Juliana Fernandes de Souza, bióloga do empreendimento.

Parque Três Pescadores

Unindo fé, história e conservação Ambiental, o Parque Três Pescadores, é a nova atração de Aparecida, no interior de São Paulo, ampliando a experiência dos devotos que visitam a terra da Padroeira do Brasil.

O novo atrativo, que ocupa uma área de quase 30 mil m², foi construído às margens do Rio Paraíba do Sul e ao lado de um dos mais importantes pontos de peregrinação da cidade, o Porto do Itaguaçu, local onde, em 1717, foi encontrada a imagem de Nossa Senhora Aparecida. A área, reinaugurada para o público em junho, passou por uma revitalização, que incluiu melhorias paisagísticas e a ampliação da Capelaem homenagem ao acontecimento histórico.

Além de possibilitar um Passeio de Balsa pelo exato local em que a imagem foi encontrada, o Parque ainda abriga uma réplica da Vila dos Pescadores, que acolheu os primeiros devotos da Santa, um Percurso Ecológico ilustrado por painéis que apresentam os primeiros milagres atribuídos a imagem e um Refúgio de Aves, que abriga espécies ameaçadas da fauna nacional.

Serviço – Parque Três Pescadores

Consulte horários de funcionamento e valores de ingressos com:

[email protected]