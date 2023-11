Parque Temático “Aladim” chega ao Shopping Praça da Moça

A atração Aladim chegou ao Shopping Praça da Moça, em Diadema. Essa nova aventura está repleta de personagens incríveis, escorregadores temáticos, passarelas, mini parede de escalada, piscina de bolinhas, torre elástica e muito mais. A diversão é garantida em cada espaço do brinquedo. O evento estará disponível no mall até o dia 09 de janeiro de 2024.

Os valores para participar do parque temático são: de 1 a 15 min R$30, 16 a 30 min R$40 e de 60 min R$65. Após 30 min, tem um valor adicional de R$5 a cada 5 min a mais. Crianças com necessidades especiais têm 50% de desconto. Convém ao responsável observar as especificidades do evento e adequação às particularidades da criança, além de acompanhá-la.

Aladim é uma das histórias mais famosas e antigas. Esse conto de origem Síria, faz parte do livro As Mil e Uma Noites, uma coleção de contos tradicionais do Oriente Médio. A história ficou mundialmente conhecida graças à versão produzida pela Disney em 1992. “Essa é mais uma atração especial como opção para as crianças se divertirem. Enquanto os pais realizam suas compras de fim de ano, as crianças poderão brincar no parque temático”, comenta Daniel Lima, gerente de Marketing do Shopping Praça da Moça.

A atração está localizada na Praça de Eventos, e pode ser aproveitada de segunda a sábado das 10h às 22h e aos domingos e feriados das 11h às 22h.

Serviço: Parque Temático – Aladim.

Data: até o dia 09 de janeiro de 2024.

Horário: Segunda a Sábado das 10h às 22h, domingos e feriados das 11h às 22h.

Onde: Shopping Praça da Moça.

Endereço: Rua Manoel da Nóbrega, 712, Centro – Diadema – SP.