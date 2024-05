Parque Tecnológico São Caetano promove 9º Inova Day

No dia 5 de junho, às 18h, o Parque Tecnológico São Caetano promoverá a 9ª edição do Inova Day onde Daniel Hoe, VP de Marketing da Salesforce para a América Latina, falará sobre “Como a AI generativa pode transformar o atendimento aos clientes”.

Em sua apresentação o executivo vai falar sobre estratégias de marketing e vendas, apresentar dados e tendências de mercado e mostrar como a utilização da Inteligência Artificial pode melhorar as conexões das empresas com suas equipes e clientes.

Voltado à empreendedores, profissionais do segmento de marketing e estudantes, o 9º Inova Day vai acontecer na sede do Parque Tecnológico, no centro de São Caetano do Sul. As inscrições podem ser feitas pelo link.

9ª INOVA DAY – Como a AI generativa pode transformar o atendimento aos clientes

Data: 5 de junho

Horário: 18h

Local Parque Tecnológico São Caetano – Rua Samuel Klein, 84- Centro – São Caetano do Sul