Parque Tecnológico recebe alunos de universidade do Peru e de escola bilíngue de SP

Uma cidade inteligente, inovadora, tecnológica e com o melhor Índice de Desenvolvimento Humano do País. Por isso, São Caetano foi escolhida pela Universidade Nacional do Peru como exemplo positivo de cidade brasileira para ser analisada, estudada e seguida. O grupo de universitários peruanos conheceu de perto o funcionamento do maior hub de inovação do ABC, o Parque Tecnológico Municipal, onde é realizado trabalho de monitoramento e mentoria para 65 startups residentes, em conjunto com entidades parceiras como SESI, Senai, USCS (Universidade de São Caetano do Sul) e Instituto Mauá de Tecnologia.

“É gratificante receber alunos de instituições brasileiras e do exterior para entender e aprender como funciona nosso ecossistema de inovação. A presença acadêmica é um dos pilares para que haja um Parque Tecnológico sadio e atuante. E a novidade é que mais uma parceria foi fechada. A ESPM, universidade referência em inovação e tecnologia de São Paulo, em breve chega ao nosso Parque Tecnológico para reforçar o apoio de conhecimento às startups da cidade”, ressaltou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo, Tecnologia e Inovação de São Caetano, Felipe Carmona.

Durante a visita, os universitários também tiveram acesso às políticas públicas da cidade e retornaram para o Peru com novas ideias para aplicar no curso de Arquitetura e Urbanismo.

INCENTIVO AO EMPREENDEDORISMO

O Parque Tecnológico de São Caetano também recebeu estudantes da Kindy Bilingual School na sexta-feira (06/09). Os adolescentes, que cursam entre o 5º e 9º ano do Ensino Fundamental em São Paulo, se deslocaram até o município vizinho para se prepararem para a Olimpíada de Empreendedorismo.

“O Parque Tecnológico de São Caetano foi recomendado pelo Sebrae do ABC. Muito moderno e totalmente equipado. E com uma equipe super receptiva e empenhada em fazer da visita uma experiência muito agregadora a todos, estudantes e professores da Kindy,” afirmou Kevin Sorger, CEO da Kindy Bilingual School.

Os jovens participaram de palestras e workshop sobre empreendedorismo. E apresentaram projetos com soluções sobre problemas importantes do mundo. O evento foi realizado em parceria com o Sebrae e o Itescs (Instituto de Tecnologia de São Caetano do Sul).

“Nosso objetivo é fazer toda essa integração e contribuir para que essas startups cresçam, contribuam com nossas empresas e ajudem a municipalidade, além de fazer do Parque Tecnológico de São Caetano referência e inspiração para futuros profissionais”, concluiu o subsecretário de tecnologia e inovação de São Caetano, Ubirajara Augusto.