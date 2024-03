Parque Tecnológico Municipal de São Caetano já entrega resultado à startup

O Parque Tecnológico Municipal de São Caetano do Sul, inaugurado em 13 de março, já demonstra resultados efetivos logo em seus primeiros dias de operação. Uma das startups residentes selecionadas para o programa de aceleração, o IAR (Instituto Avançado de Robótica), concretizou sua primeira venda no mesmo dia em que assinou contrato com o parque, consolidando o sucesso do ecossistema empreendedor.

“O primeiro dia foi reservado para apresentações, assinatura de contrato, só que meu marido teve que sair, porque ele já tinha um compromisso marcado. Eu fiquei já trabalhando, conversando com as pessoas. Da rua, meu marido passou um contato interessado em iniciar treinamento conosco. Durante a conversa, ele começou a fazer várias perguntas para entender melhor sobre nossa empresa. Foi quando mencionei que estamos sediados no Parque Tecnológico de São Caetano. E ele imediatamente se interessou mais pelo negócio. Essa referência ao Parque Tecnológico chamou muito a atenção dele para fechar negócio. É muito emocionante!”, explicou Juliana Vitale, representante do Instituto.

O IAR é uma das 40 startups residentes que passaram por um criterioso processo seletivo e já estão imersas no processo de aceleração, uma das iniciativas-chave do Parque Tecnológico Municipal, proporcionando suporte técnico, mentoria especializada e infraestrutura adequada para o desenvolvimento e crescimento desses empreendimentos.

“Eu tenho certeza que vai contribuir muito para o nosso crescimento. A estrutura do IAR já está formada e precisamos expandir. Essa oportunidade que estamos tendo aqui no Parque Tecnológico é de suma importância, porque acredito que, com essas conexões, conseguiremos expandir e levar muitas outras pessoas conosco”, destacou Juliana sobre as expectativas para o futuro no parque.

Para além das startups residentes já selecionadas, o Parque Tecnológico Municipal está abrindo suas portas para inúmeras outras startups através do programa Startups On Board. “Nossa intenção é transformar o Parque Tecnológico Municipal no maior hub de inovação do Grande ABC”, comentou o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo, Tecnologia e Inovação, Daniel Córdoba.