 Parque Regional da Criança recebe apresentação “Lixoshow do Lixolino” nesta sexta

O palhaço Lixolino e seu companheiro de aventuras Sassá se apresentarão no Parque Regional da Criança – Palhaço Estremilique nesta sexta-feira (9), às 15h30. A atividade, intitulada “Lixoshow do Lixolino”, é retratada como uma viagem ao mundo mágico das Criações LixoExtraordinárias.

Com muitas brincadeiras, palhaçaria e malabarismo, a apresentação tem a proposta de transformar tudo aquilo que é chamado de lixo através da “Magia do Circo Teatro Ambiental”. A atração, com duração de 45 minutos e classificação livre, promete ser um verdadeiro show de “variedades lixísticas”.

Palhaço Lixolino – Murilo Tenório, que interpreta o palhaço Lixolino, tem 34 anos e é natural da cidade de Cubatão.

Além de palhaço e pedagogo, é formado em Relações Internacionais pela PUC-SP. É arte educador ambiental, “Lixoinstrumentista”, artesão, malabarista, pirofagista e membro fundador da Trupe R.A.I.S. (Repensando Alternativas Inspirando Soluções).

Desde 2015 atua em diversos estados do país com espetáculos, ações e oficinas que abordam a ressignificação do que é chamado de lixo e a relação com o Meio Ambiente.

Serviço:

Lixoshow do Lixolino

Local: Parque Regional da Criança Palhaço Estremilique

Endereço: Avenida Itamarati, 536 – Parque Jaçatuba – Santo André

Data: 9/8 (sexta-feira)

Horário: 15h30

Duração: 45 minutos

Classificação: Livre