Parque Pousada dos Jesuítas é reaberto em Diadema

O Parque Pousada dos Jesuítas, fechado durante mais de 10 anos, foi reaberto neste domingo (17/12) pelo prefeito de Diadema, José de Filippi Júnior, com muita festa e apresentações culturais. O novo espaço verde, que fica na rua Professora Vitalina Caiafa Esquivel, no Centro, é perfeito para atividades físicas, recreativas, de lazer e cultura. A área também está muito mais segura, contando com guarita e vigilância da Guarda Civil Municipal (GCM).

Dino Santos

A entrega do parque é parte da programação especial preparada para o mês de dezembro pelo Executivo municipal para celebrar o aniversário de 64 anos da cidade, dia 8/12.

Com a reforma e revitalização, o parque, que tem 27,5 mil m2 de área, conta agora com lago e arquibancada em mosaico português, playground infantil e sanitários com acessibilidade para pessoas com deficiência. Também foi instalada nova rede de iluminação pública, recuperadas trilhas e escadarias e instalada uma ponte de madeira sobre o espelho d’água, onde está localizada uma fonte ativada por bomba hidráulica.

Além disso, para manter a tradição do espaço, que sempre recebeu espetáculos artísticos, a reforma incluiu a instalação de concha acústica para atividades culturais.

Por ser um parque com ampla área verde, a revitalização foi executada evitando novas impermeabilizações do solo. O aspecto histórico do local foi respeitado graças ao trabalho realizado junto ao Conselho Municipal do Patrimônio Histórico.

Garantir a segurança dos usuários do parque foi uma prioridade e, nesse sentido, além da guarita, o espaço será continuamente patrulhado pela GCM, cuja base é vizinha à área de lazer, como explica Wagner Feitoza, o Vaguinho, secretário de Meio Ambiente e Serviços Urbanos. “A população merece e tem o direito de curtir não só o parque, mas também a natureza no Centro da cidade. A segurança já está garantida”, afirmou o secretário.

Ele também enfatizou que a revitalização é resultado do trabalho conjunto de várias secretarias. Além de Meio Ambiente e Serviços Urbanos, as de Esporte e Lazer, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Planejamento e Gestão, Governo e Obras também estiveram envolvidas.

Fabiana Silva de Arruda, 39 anos, que mora no bairro Inamar, passeava feliz pelo novo espaço com seus três filhos, Diego, Giovana e Diogo. Depois de dizer que não conhecia o lugar, falou sobre sua reação ao entrar no novo espaço de lazer. “Estou admirada! Como pode ter ficado tanto tempo fechado? Passando em frente nunca imaginei que aqui tinha essa área tão bonita. Pretendo frequentar mais vezes, dá pra fazer um piquenique, uma caminhada, é muito bom. É um lugar ideal para trazer as crianças. Já conheceram o parquinho e gostaram”, falou.

Outra empolgada era Josefa Sancho, moradora do Jardim Arco-Íris, e que estava acompanhada de seu filho. “Estou feliz com isso aqui, a gente pode fazer academia, dançar, eu já dancei aqui hoje. Parabéns ao prefeito por ter dado esse parque de presente para nós. A população merece”, falou.

Depois de agradecer a todos que contribuíram para a conclusão da reforma e revitalização do parque, José de Filippi Júnior, prefeito de Diadema, falou que a ideia é oferecer ampla programação cultural e esportiva no espaço aos finais de semana. “As pessoas vão poder vir aqui, curtir Diadema, ter um momento de lazer, de carinho com a família, e é isso que queremos. Esse parque foi feito para vocês, aqui tem academia, a fonte, tem essa beleza de natureza. Venha aqui das 7h às 18h e você vai ver que beleza que está o parque.”

Além do prefeito, participaram da reinauguração da Parque Pousada dos Jesuítas a vice-prefeita, Patty Ferreira, e diversas outras autoridades.