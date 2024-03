Parque Oriental de Ribeirão Pires sediou mais uma edição da Feira Vegana do ABC

Neste domingo (17), o Parque Oriental de Ribeirão Pires foi palco da aguardada Feira Vegana do ABC, integrando as celebrações dos 70 anos da cidade. O evento, organizado pelo Instituto Acqua em colaboração com a Prefeitura, trouxe uma variedade de opções gastronômicas e atividades voltadas ao estilo de vida vegano. O Parque Oriental tornou-se o ponto de encontro para os amantes da culinária vegana e interessados em uma abordagem sustentável e consciente em relação à alimentação.

A Feira Vegana do ABC não apenas proporcionou um dia repleto de atividades e opções gastronômicas, de cosméticos, artesanato e vestuário livres de produtos de origem animal, mas também se destacou como uma plataforma para a disseminação do veganismo e sua filosofia sustentável. Com uma variedade de expositores apresentando desde hambúrgueres veganos a conservas artesanais, os visitantes puderam explorar e saborear uma ampla gama de produtos ‘cruelty-free’ (livre de crueldade aos animais).

Sabrina Laysa, 24 anos, foi com o namorado conhecer a Torre de Miroku pela travessia feita a partir do Parque Oriental. Após a atividade, conferiu a Feira Vegana do ABC. “Gostei muito da diversidade de produtos e alimentos. É uma cultura que aprecio muito, em especial pela atenção com a saúde”.

Além das delícias gastronômicas, a programação diversificada incluiu atividades ao ar livre e oficinas gratuitas para os participantes. Desde alongamento e caminhada até aulas de tai chi, yoga e apresentações de Handpan, proporcionando momentos de relaxamento e conexão com a natureza.

As oficinas oferecidas durante o evento permitiram aos interessados mergulhar em diferentes aspectos do estilo de vida vegano, desde a produção de microverdes até a arte de criar kokedamas de ervas. A sustentabilidade também esteve em foco, com vivências agroecológicas e oficinas sobre reciclagem de resíduos domésticos, destacando a importância do consumo consciente e do cuidado com o meio ambiente.

Além disso, o caráter inclusivo do evento foi ressaltado com a iniciativa pet-friendly, incentivando os visitantes a contribuir com doações de ração para cães e gatos, além de tampas plásticas destinadas à ONG de proteção animal “Humanimal”.