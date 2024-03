Parque Oriental de Ribeirão Pires recebe a Feira Vegana do ABC neste domingo (17)

Neste domingo (17), o Parque Oriental de Ribeirão Pires recebe mais uma edição da Feira Vegana do ABC. Idealizado pelo Instituto Acqua, com apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Turismo, o evento abre espaço para entusiastas do veganismo e é oportunidade para difundir a produção gastronômica, de cosméticos e artesanato que dispensam o uso de produtos de origem animal. A ação acontece das 9h às 17h.

Ao longo do dia, serão oferecidas diversas atrações gratuitas aos visitantes, como prática de yoga, aulas de tai chi e roda de capoeira. Oficinas com Kokedama com ervas, microverdes, chaveiro em crochê e porta-incenso também estão inclusas na programação. Participam do evento 50 expositores com produtos diversificados, como hambúrgueres, conservas artesanais, feijoada vegana e muito mais.

“Nossa cidade tem movimento crescente de pessoas que estão aderindo ao veganismo ou que têm curiosidade por esse estilo de vida e consumo que preserva a vida animal e promove a consciência ambiental. O Parque Oriental mais uma vez abre as portas para a Feira Vegana, para ampliar o acesso dos moradores às tendências de gastronomia, entre outros itens. Isso, inclusive, estimula o empreendedorismo e a economia criativa”, destacou o prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi.

O evento ainda é pet friendly e estimula que os visitantes levem ração para cachorro ou gato para a doação, bem como tampas plásticas que serão encaminhados para a ONG de proteção animal “Humanimal”.

Programação gratuita ao ar livre

9h / Alongamento e caminhada, com Sheila Pinto

10h / Yoga, com Aline Lessa + Apresentação de Handpan, com Marcio Maciel, de A Divina Floresta

15h / Aula de Tai Chi, com Herbert Zaccheu, do Espaço Zen + Apresentação de Handpan, com Marcio Maciel, de A Divina Floresta

Oficinas gratuitas

10h / Oficina de microverdes, com Thais Barné

11h / Oficina de kokedamas de ervas, com Carolina Estéfano, da Caminhos Coletivos

12h / Vivência Agroecológica: reciclando resíduos domésticos, com Victor Dimitrov, da Consumo Consciente ABC

13h / O poder dos banhos de ervas, com Nicoly Rhein, da Terraria

14h / Oficina de porta-incenso de olho grego, com Priscila Costa, Dos Anjos Mandalas

15h / Oficina de chaveiro em crochê, com Bete Galvani, da Galvani Ateliê

16h / Bate-papo “Mulheres incríveis, histórias fascinantes”, com Marcia Dantas, AIDEAL

Serviço – Feira Vegana do ABC – Edição especial no Parque Oriental

Data: 17/3 (domingo)

Horário: das 9h às 17h

Entrada gratuita

Major Cardim, 3100 – Estância Noblesse, Ribeirão Pires