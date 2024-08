Parque Oriental de Ribeirão Pires ganha monumento em homenagem à Sadako Sasaki

Nesta terça-feira (6), o Parque Oriental de Ribeirão Pires recebeu monumento em memória de Sadako Sasaki, menina japonesa vítima da bomba atômica de Hiroshima, durante a 2ª Guerra Mundial. A obra de arte foi doada pelo Templo Luz do Oriente – Torre de Miroku, e entregue à cidade pela comunidade japonesa, em parceria com a Associação Cultural Nipo-Brasileira da cidade – Kai Kan.

Estudantes das turmas de 5º ano de escolas municipais participaram do ato de entrega do monumento, instalado acima da arena de mosaicos Tributo pela Paz Mundial, que já faz referência à Sadako Sasaki. A história da menina foi trabalhada em sala de aula: Sadako foi atingida pela chuva de radiação da bomba e teve leucemia. Dez anos após o ataque norte americano, pouco antes de perder a vida, imortalizou a lenda dos tsurus. Cada mil origamis do pássaro, feitos com boas energias e vibrações, representam um pedido. E o de Sadako foi a paz no mundo.

A partir desta memória, os alunos confeccionaram seus próprios tsurus, depositados em um display que ficará exposto no Parque Oriental. “Foi a primeira vez que ouvi falar sobre os tsurus e fazer o origami foi um desafio. O mais legal que fizemos em conjunto um ajudando o outro”, disse Manoela Oliveira, 10 anos, estudante da E.M. Maria Siqueira de Paula.

A obra de arte que promove a cultura de paz é a representação da menina Sadako Sasaki que, em estrutura metálica suspensa, voa sobre um tsuru. “Queremos que visitantes do Parque Oriental apreciem o monumento como algo positivo e de esperança e liberdade, que remete também ao amor, espalhando muita prosperidade, saúde e felicidade por aí”, afirmou o reverendo Hiroki Nakahash, do Templo Luz do Oriente.

Professores, coordenadores pedagógicos e profissionais da Educação participaram da entrega do novo monumento, ao lado de membros da comunidade nipônica da cidade. “Na EMARP (Escola Municipal de Artes), de braços dados com a Educação, a gente entende que uma cultura de paz se faz com conhecimento, respeito, entendimento sobre as diferentes tradições. Só assim a gente vai conseguir ter a paz no mundo, representada pelos tsurus. Hoje mostramos isso com as crianças. É no futuro que a gente vai encontrar esse caminho. E Ribeirão Pires traz sua contribuição”, destacou o coordenador pedagógico da EMARP, Marcos Losano.

No Parque Oriental, Sadako Sasaki também já tinha sido homenageada pela artista ribeirão-pirense Silvana Luz, do Ateliê Arte Expoente. A obra, denominada “Tributo à Paz Mundial”, feita em técnica de mosaico, foi aplicada sobre uma escadaria curva já existente no local, transformada em memorial. O mosaico, elaborado com pequenos fragmentos de azulejos coloridos modelados um a um, tem aproximadamente 38,59 m². Onze artistas trabalharam na obra.

O Parque Oriental também conta com outros dois importantes símbolos da cultura oriental: o monumento Oodaiko – ‘O Grande Tambor’, um dos maiores símbolos culturais da música no Japão e o “Poste da Paz”, um monumento internacional que se espalhou por diversos países com objetivo de unir todos os povos mentalizando a paz.

Bomba de Hiroshima – No dia 6 de agosto de 1945, Hiroshima, no Japão, foi alvo de bomba atômica lançada pelos Estados Unidos, durante a 2ª Guerra Mundial. Os americanos forçavam japoneses a se render. Três dias depois, em 9 de agosto, uma segunda bomba foi lançada em Nagasaki.

Além das vítimas das explosões, muitas pessoas foram afetadas pela radiação das bombas, adoeceram e perderam a vida anos após os ataques. A 2ª Guerra Mundial aconteceu entre 1939 e 1945. O conflito foi travado entre duas alianças militares, os Aliados e o Eixo. Estima-se que mais de 50 milhões de pessoas vítimas da Guerra.

Sadako Sasaki e os mil tsurus – Ribeirão Pires celebra a memória de Sadako Sasaki. Menina japonesa que sofreu o impacto do ataque da bomba de Hiroshima, em 1945, durante a 2ª Guerra Mundial. Sadako tinha, então, apenas 2 anos. Uma década depois, foi vítima de uma leucemia, causada pela radiação da bomba.

Em seu leito, adoecida, Sadako imortalizaria uma bonita tradição japonesa: uma pessoa que faz mil tsurus de origami tem direito a um pedido. Sadako fez 964 tsurus de papel antes de seu falecimento, em 1955. Seu pedido seria por sua vida. Antes de morrer, a menina pediu aos familiares que terminassem os mil tsurus de origami. Seu pedido: a paz no mundo.

Em 1958, em Hiroshima, foi inaugurado o Monumento da Paz das Crianças, tornando-a símbolo daquelas que morreram no ataque ou sofreram suas consequências, como Sadako. Essa história se tornou referência contra a guerra, pelo fim das armas nucleares e pela busca da paz mundial