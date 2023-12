Parque Novo Oratório recebe projeto Hoje é Dia de Biblioteca nesta quinta

O projeto “Hoje é Dia de Biblioteca” chega, nesta quinta-feira (7), à biblioteca do Parque Novo Oratório (Rua Tanganica, 385) com a contação da história “Digão e o Vale dos Dinossauros”, em dois horários, às 10h e às 14h. Além da contação de histórias, o projeto oferece atividades como teatro de fantoches, monitoria de brincadeiras, jogos e brinquedos, além de oficinas culturais diversas. Não é necessário fazer inscrições antecipadas.

A ação é uma realização da Secretaria de Cultura de Santo André, por meio da Rede de Bibliotecas, que tem como objetivo aproximar crianças e adultos das bibliotecas promovendo a apropriação do espaço pela comunidade.

“A contação da história, que muitas vezes acontece em uma criação conjunta com as crianças, bem como as atividades, visam criar memórias com carga emocional em quem participa, fazendo com que seja criado um vínculo com a leitura e uma relação de admiração e de identificação com o espaço”, explica o gerente de Bibliotecas, Vitor Hugo Moraes.

O projeto pretende ainda passar a mensagem de que nos dias de hoje as bibliotecas têm um papel mais amplo, que vai além da imagem de um espaço exclusivo para estudo, silêncio e concentração. “As bibliotecas hoje são como espaços de convivência, locais que estão à disposição da população para, por exemplo, realizar uma reunião, jogar xadrez ou jogo de tabuleiro, além da leitura. Queremos que a população se aproprie das bibliotecas”, acrescenta Moraes.

O programa foi criado em outubro deste ano e desde então segue uma programação de atividades itinerantes que acontecem nas bibliotecas de bairros espalhadas pela cidade. A próxima ação do “Hoje é Dia de Biblioteca” será realizada no Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro POP) em 14 de dezembro, às 9h. O local ganhou na última quarta-feira (29) um espaço dedicado à leitura para os usuários.