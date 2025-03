Parque Nacional do Itatiaia inaugura primeira cachoeira acessível do Rio de Janeiro

O Parque Nacional do Itatiaia, localizado no estado do Rio de Janeiro, deu um passo significativo em direção à inclusão ao inaugurar a Cachoeira Acessível do Camapuã, a primeira de sua categoria no estado. A cerimônia de abertura ocorreu nesta quarta-feira, dia 19, marcando um momento histórico para a acessibilidade em áreas naturais.

A Cachoeira Acessível do Camapuã está situada na região baixa do parque e estará disponível para visitação durante o horário regular de funcionamento da unidade. O espaço foi projetado para atender a necessidade de pessoas com deficiência, idosos e crianças, garantindo que todos possam desfrutar da beleza natural da região.

As melhorias implementadas incluem trilhas equipadas com corrimãos ao longo de todo o percurso, além de uma rampa de acesso à água, facilitando a entrada de cadeirantes. O parque também oferece uma cadeira de rodas anfíbia que pode ser agendada previamente, permitindo que os visitantes com mobilidade reduzida entrem na água com segurança.

Vale destacar que a Cachoeira Acessível do Camapuã é apenas a segunda cachoeira adaptada para pessoas com deficiência no Brasil. As obras de adaptação contaram com a colaboração da ONG SOS Mata Atlântica e da Prefeitura de Itatiaia, demonstrando um esforço conjunto para promover a inclusão.

Os horários de funcionamento do Parque Nacional do Itatiaia são os seguintes:

Parte Baixa: das 8h às 17h, de terça a domingo

das 8h às 17h, de terça a domingo Parte Alta: das 7h às 18h, todos os dias

das 7h às 18h, todos os dias Visconde de Mauá: das 6h às 18h, diariamente

A inclusão e acessibilidade em espaços naturais são fundamentais para garantir que todos possam vivenciar as belezas da natureza. Com essa nova iniciativa, o Parque Nacional do Itatiaia se coloca como um exemplo positivo na promoção de igualdade e acessibilidade.