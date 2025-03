Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros (GO) tem ingresso promocional até o fim de março

O Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros participa da 5ª edição do Chapada Week, iniciativa da Associação Veadeiros que entre 8 e 31 de março vai manter mais de 90 ofertas entre atrativos naturais, atividades de aventura, meios de hospedagem, estabelecimentos gastronômicos, terapias e passeios turísticos, com descontos entre 10% e 50%.

Lauro Jurgeaitis, presidente da Associação Veadeiros e do Conselho de Turismo de Alto Paraíso, destaca a ação como essencial para fortalecer o turismo na Chapada dos Veadeiros durante a temporada das águas. “É quando a região está exuberante, com cachoeiras cheias e paisagens encantadoras”.

Além de atrair mais visitantes no período que tradicionalmente é menos demandado para o turismo, o festival alcança também o objetivo de promover a integração entre os municípios e incentivar o turismo responsável, com descontos em passeios guiados e experiências especiais na Rota Viva Veadeiros que envolve os municípios de São João d’Aliança, Alto Paraíso, Cavalcante, Colinas do Sul e Teresina de Goiás. A ação ainda beneficia os próprios moradores, que também tiram proveito dos descontos oferecidos.

No Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, os visitantes terão 30% de desconto no ingresso para explorar as trilhas desta que é uma das áreas mais deslumbrantes do cerrado brasileiro. A oportunidade perfeita para conhecer cenários espetaculares, como:

Trilha Amarela – Saltos, Carrossel e Corredeiras (11 km – ida e volta) – Leva até os famosos Saltos do Rio Preto (120m e 80m), com mirantes incríveis e piscinas naturais para banho;

Trilha Vermelha – Cânions e Cariocas (11 km – ida e volta) – Percurso que revela formações rochosas impressionantes e dá acesso ao Cânion 2 e à Cachoeira das Cariocas, que é composta por quedas e poços d’água;

Trilha Azul – Seriema (850m – ida e volta) – Caminhada curta e acessível, ideal para quem quer um passeio mais tranquilo e educativo sobre o bioma do cerrado.

O desconto pode ser obtido através de utilização do cupom CHAPADAWEEK no site: https://pnchapadadosveadeiros.com.br/loja.

Imagem em alta para download:

https://spaces.hightail.com/space/eEHnmrMVH6