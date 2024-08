Parque Maeda realiza jantar-show beneficente no dia 24 de agosto

No próximo dia 24 de agosto (sábado), o Parque Maeda, situado em Itu (SP), será o cenário de um jantar-show beneficente realizado pelo Grupo Todos Nós. O evento visa arrecadar fundos para a instituição filantrópica Ikoi no Sono, localizada em Guarulhos (SP), que oferece abrigo a cerca de 70 idosos com idades entre 65 e 100 anos.

Segundo Akemi Okamoto, vocalista do Grupo Todos Nós e uma das organizadoras, a realização de eventos beneficentes é uma tradição do grupo, que existe há 17 anos. “Desde nossa fundação, temos promovido eventos beneficentes, e já realizamos três jantares no Parque Maeda, todos com casa cheia. Escolhemos uma entidade para cada evento e todo o valor arrecadado, tanto com a venda de convites quanto com patrocínios, é destinado a essa instituição”, conta Akemi.

O evento contará com a presença de aproximadamente 1.200 convidados e oferecerá um jantar completo, além de atrações especiais, como as apresentações de Sandro Barros, Anderson Taba, Mitsuba Yosakoi Soran e Ikigai Odori. Akemi destaca que, embora o principal objetivo seja apoiar a Ikoi no Sono, o evento também visa promover a cultura musical japonesa.

Os convites individuais estão disponíveis por R$ 130,00 para adultos e R$ 65,00 para crianças de 5 a 10 anos. As compras podem ser feitas através do site.

Sobre o parque

O Parque Maeda conta com infraestrutura completa de lazer e hospedagem ao visitante, incluindo pesqueiro, um dos restaurantes mais diversificados do país e um dos maiores jardins japoneses do Brasil. É possível ter acesso ao Parque Maeda pelo passaporte day use. O passaporte é um pacote que já inclui o almoço, passeios como jardim japonês, árvore gigante e rodas d’água, parque aquático, pesca esportiva, passeios de trenzinho e de teleférico, pedalinho e quadriciclo. Com o passaporte day use o almoço é à vontade com uma grande variedade de pratos quentes, comida japonesa e bebida não alcoólica. O passaporte pode ser adquirido antecipadamente pelo site: https://parquemaeda.com.br/vendas-online/

O parque aquático do Maeda tem piscinas com toboáguas para crianças e adultos e conta com o apoio e a segurança de monitores e salva-vidas. Há, ainda, passeios a cavalo e voo de helicóptero por todo o perímetro do parque. A vista panorâmica é incrível e atrai muita gente.

Pesca esportiva e hospedagem

Para quem gosta de pesca esportiva, o Maeda é o lugar certo. O complexo de lazer tem diversos espaços para a prática da pesca, sendo eles: Tancão, Tanques de Engorda, Caiaque Fishing e tanques do próprio parque. Em todos eles é possível fisgar espécies diferenciadas em meio a uma exuberante paisagem natural, repleta de verde e ar fresco.

Para ter uma experiência ainda mais bacana e aproveitar com calma, hospede-se na Pousada Maeda. A pousada já conta com uma piscina privativa e fica ao lado do Parque Maeda. Há apartamentos e chalés para casais e famílias com banheiro, TV, frigobar e roupas de cama e banho.

SERVIÇO:

☎ WhatsApp: (11) 94303-9767

☎ Telefone: (11) 2118-6200

Endereço: Rodovia Deputado Archimedes Lammoglia, Km 18 – Itu/SP

Site: www.parquemaeda.com.br