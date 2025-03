Parque Linear Ribeirão Cocaia promove oficinas de troca de mudas e conexão com a natureza

O Parque Linear Ribeirão Cocaia, localizado na Zona Sul de São Paulo, realiza quinzenalmente uma programação especial que visa promover a conexão dos moradores com a natureza. A “Oficina Troca de Mudas, Trilhas e Roda de Conversa” é aberta à participação de todos os interessados e ocorre nas manhãs de segunda-feira, a partir das 8h.

A atividade é realizada no canteiro de ervas medicinais do parque e conta com o apoio das Unidades Básicas de Saúde (UBS) Anchieta e Três Corações. O objetivo é compartilhar conhecimentos sobre o uso de vegetais com propriedades curativas, além de fortalecer a conexão dos participantes com o meio ambiente.

A programação diversificada inclui palestras sobre plantas medicinais, rodas de chá, oficinas de plantio e troca de mudas e trilhas ecológicas.

O Parque Linear Ribeirão Cocaia desempenha um papel fundamental na recuperação do Ribeirão Cocaia e na preservação da vegetação local. Além de ser um espaço de lazer e aprendizado, o parque contribui para a manutenção dos mananciais que abastecem cerca de 30% da população da Grande São Paulo.

Leia aqui mais informações sobre o Parque Linear Ribeirão Cocaia, que está localizado entre as avenidas Dona Belmira Marin, Paulo Guilgues Reimberg e Estrada do Cocaia, no bairro do Grajaú.