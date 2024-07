Parque João Ramalho recebe segundo encontro do Samba da Viela neste domingo

O Parque João Ramalho, em Santo André, recebe neste domingo (28) o segundo encontro do Samba da Viela, projeto que incentiva a realização de rodas de samba nas favelas do município. Idealizado pelo MDDF (Movimento de Defesa dos Direitos dos Moradores de Favelas de Santo André), o evento será realizado das 12h às 18h, na avenida dos Estados, número 7.333.

Além de muito samba, que ficará por conta dos músicos Bebê do Góes, Genison Soares Pinheiro, Thiago dos Santos Soares, Juninho Morada e Ricardo Jakson Botton, haverá a comercialização de comida e bebida. O evento tem como convidado o músico Fabinho Ferreira. Juntos, os artistas farão homenagem ao Cacique de Ramos, movimento cultural que surgiu do encontro de agrupamentos carnavalescos de jovens do bairro de Ramos, na zona norte do Rio de Janeiro, na década de 1960 e que até hoje mantém um bloco mais tradicional na cidade. Nos intervalos, a festa será agitada pelos DJs Mano P e Edsinho. Há estacionamento gratuito no local.

“É um projeto que incentiva as pessoas, ainda mais porque há várias que não têm lugar para se divertir, não tem cultura e lazer. Isso também incentiva vários músicos a tocarem nas suas comunidades”, disse Patrícia de Paula, que participou da primeira realização, que reuniu cerca de 400 pessoas. O público cantou, sambou e resgatou boas lembranças com músicas que marcaram gerações.

O projeto Samba da Viela é idealizado pelo coletivo MDDF com financiamento de recursos do Fundo Municipal de Cultura de Santo André. A instituição atua há mais de 30 décadas na cidade em prol da população que reside em favelas, levantando bandeira de temas como habitação, meio ambiente, cultura e lazer.

A iniciativa tem previsão de ocorrer por mais quatro meses, por meio de encontros mensais, aos domingos, reunindo artistas dos núcleos Ipiranga I e II e Piracanjuba (Parque João Ramalho), além do núcleo Sorocaba, no Parque Capuava e com o sucesso do projeto, há expectativas de que ele possa continuar potencializando as rodas de samba nesses e em outros locais.