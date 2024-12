Parque Jacintho Alberto celebra aniversário com circuito ambiental gratuito

O Parque Jacintho Alberto, localizado em Pirituba, zona norte de São Paulo, celebra seu 17º aniversário no dia 30 de dezembro. Para comemorar a data e encerrar o ano com chave de ouro, a Urbia, gestora do espaço, realizará um circuito ambiental gratuito para os visitantes do espaço. Marcado para o dia 26 de dezembro, das 14h às 16h, o evento também celebra a chegada de 2025, estimando que seja um novo ciclo repleto de boas energias e muita conexão com o meio ambiente.

Durante a caminhada, os participantes terão a oportunidade de explorar a rica biodiversidade local, composta por regiões arborizadas por canela-do-brejo, ipê-amarelo, ipê-branco e ipê-roxo, além de uma fauna que inclui 41 espécies, sendo nove de insetos, uma de mamíferos e 31 de aves. O passeio será um momento para refletir sobre a importância da preservação ambiental e da conservação dos recursos naturais. Haverá também paradas estratégicas, nas quais será possível aprender mais sobre o ecossistema do Parque e as práticas sustentáveis adotadas no local.

Um dos momentos mais especiais do evento será a “árvore dos desejos”, onde os participantes poderão escrever mensagens sobre suas esperanças e objetivos para o próximo ano. As mensagens serão fixadas na árvore, compartilhando boas energias para 2025. Essa atividade oferece uma oportunidade única de conectar as pessoas com a natureza e cultivar sentimentos positivos para o futuro.

17º aniversário

Comemorando 17 anos, o Parque Jacintho Alberto também celebra as melhorias realizadas no espaço após o início da gestão da Urbia. Um dos destaques foi o apoio da Renault na revitalização e manutenção de suas duas quadras de saibro. Desde dezembro de 2023, ambas estão abertas ao público e à utilização gratuita. Este ano, elas serviram de cenário para a 11ª edição do Pirituba Open, uma competição de grande conexão com a comunidade local, que foi criada em 2010 por frequentadores do parque e por tenistas que utilizavam as quadras para praticar a modalidade.

As atividades socioambientais também foram destaque em 2024. Com o objetivo de conectar a população com o meio ambiente, foram realizados passeios guiados pelo parque, oferecendo aos visitantes a oportunidade de conhecer mais sobre a fauna e a flora locais, enquanto oficinas de sustentabilidade e reciclagem, especialmente voltadas para crianças, ensinam práticas conscientes de cuidado com o planeta.

Para 2025, são esperadas reformas de infraestrutura, que incluem a instalação de rampas de acesso para cadeirantes, pisos táteis para deficientes visuais, além da adaptação dos parquinhos infantis para garantir que crianças com diferentes necessidades possam brincar com segurança e autonomia, tornando o Parque Jacintho Alberto ainda mais acessível e inclusivo para todos.

Serviço: Circuito ambiental comemorativo no Parque Jacintho Alberto

Data: 29 de dezembro

Horário: 14h

Local: espaço multiuso

Endereço: Rua Talófitos, 16 – Jardim Cidade Pirituba, São Paulo – SP

Público: livre para todos os públicos

Atividade gratuita