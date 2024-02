Parque infantil é atração para criançada em Praia Grande

Já imaginou brincar em uma gigantesca máquina de pipocas? Isso mesmo! Até o dia 3 de março, o ‘Pipocas Park’ vai divertir a criançada na Praça de Eventos do Litoral Plaza. Com 300 mil bolinhas, o espaço possui um circuito de brincadeiras especialmente projetado para desenvolver as habilidades motoras e criativas dos pequenos.

O parque funciona de segunda a sábado, das 10 às 22 horas, e aos domingos e feriados, das 12 às 21 horas. Vale lembrar que a atração é destinada para crianças de até 12 anos. A brincadeira custa R$50 (30 minutos), R$70 (1 hora) e tem a cobrança adicional de R$ 2 por minuto excedido. Menores de 4 anos acessam o local somente acompanhados de um responsável maior de idade. O acompanhante não paga ingresso.

Crianças com deficiência e/ou Transtorno do Espectro Autista – TEA têm direito a meia entrada e seus acompanhantes maiores de idade não pagam. Para obter o benefício é necessário apresentar na bilheteria o RG (com a condição informada no documento), atestado ou declaração médica. Gestantes, crianças com deficiência ou TEA têm prioridade na fila.

O Litoral Plaza Shopping fica na Av. Ayrton Senna da Silva, 1511 – Xixová, Praia Grande – SP.