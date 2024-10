Parque Ibirapuera sedia Festival Raízes e Horto Florestal divulga agenda de Dia das Crianças

Os Parques Ibirapuera e Horto Florestal, administrados pela Urbia em São Paulo, prepararam uma agenda recheada de atividades para a semana. No fim de semana, o Ibirapuera será palco do Festival Raízes, que celebra a cultura brasileira com música e muitas opções gastronômicas saudáveis. Já o Horto Florestal, localizado na zona norte da cidade, oferecerá uma variedade de atividades esportivas, como aulas de dança, capoeira, karatê e yoga, proporcionando muita diversão e aprendizado.

Além disso, ambos os espaços comemorarão o Dia das Crianças com uma série de eventos voltados para o público infantil. Entre as atrações do Ibirapuera estão a sessão Nosso Teto Estrelado, no Planetário, ação especial na Arena Centauro, além de atividades de educação ambiental no Parque. Já o Horto também contará com oficinas e brincadeiras tradicionais, como andar de carrinho de rolimã, jogar bolinha de gude, peteca e futebol de botão. Confira abaixo o cronograma completo:

PROGRAMAÇÃO DO PARQUE IBIRAPUERA:

Sextou no Ibira: Dia da Kokedama

Data: 11 de outubro.

Horário: das 14h às 17h.

Sobre: a equipe educativa da Urbia oferecerá às crianças atividade manual com elementos da natureza a partir da técnica japonesa conhecida como kokedama, que significa “bola de musgo”. É uma forma criativa e inspiracional de cultivar plantas em casa e em apartamentos sem a necessidade de vasos ou outros recipientes. Os visitantes são convidados a construírem suas próprias “bolinhas vivas” e podem levar suas kokedamas para casa.

Local: área de piquenique.

Atividade gratuita

Festival Raízes

Data: 12 e 13 de outubro.

Horário: das 12h às 22h.

Sobre: o Festival Raízes une o melhor da música brasileira com a gastronomia saudável. O repertório musical será comandado por Mariana Aydar e contará com blocos de carnaval, como Acadêmicos do Baixo Augusta e Cornucópia Desvairada, além de Toni Garrido, Ana Karina Sebastião e muitos outros artistas. Além disso, Bela Gil e um time de renomados chefs conduzirão aulas de culinária e talks de gastronomia ao vivo. Haverá também um mercado de produtores, que trará delícias frescas e artesanais. Restaurantes como Preto, Casa Tucupi e Camélia Òdòdó, entre outros, estarão presentes, além de um espaço infantil especial.

Local: Arena de Eventos

Ingressos gratuitos: Sympla

Estação Biodiversidade: Bicho-pau

Data: 12 e 13 de outubro.

Horário: das 14h às 17h.

Sobre: nesta atividade, que colabora para democratização da ciência, as crianças conhecerão mais sobre os curiosos bichos-pau. Enquanto observam, desenham, colorem e produzem trabalhos manuais, os pequenos também aprenderão sobre temas relacionados à biodiversidade de plantas e animais nativos do Brasil presentes no parque e à importância da conservação de espécies vulneráveis e em perigo de extinção no país e na cidade de São Paulo. Vale ressaltar que, apenas no dia 12 de outubro, das 12h às 17h, o espaço contará com a exposição “O Incrível Universo do Bicho-Pau”, conduzida em parceria com o grupo de pesquisa e divulgação científica Projeto Phasma.

Local: parquinho em frente às quadras esportivas.

Atividade gratuita

Sessão especial ao vivo no Planetário Ibirapuera: Nosso Teto Estrelado

Datas e horários: 12 de outubro, às 17h, e 13 de outubro, às 15h.

Sobre: o Planetário Ibirapuera apresentará uma sessão especial ao vivo, em que os pequenos poderão embarcar em uma fascinante viagem pelo céu noturno. Com uma linguagem adequada e um visual encantador, as crianças descobrirão as estrelas e as constelações que enfeitam o céu, como um verdadeiro “teto estrelado”. Durante a apresentação, as famílias investigarão as estrelas e os cometas e entenderão o que são constelações, identificando figuras famosas, como o Cruzeiro do Sul, Órion e Escorpião. As crianças também aprenderão sobre os planetas do Sistema Solar e suas luas. A sessão é recomendada para famílias com crianças de 5 a 11 anos.

Local: Planetário Ibirapuera.

Ingressos: Urbiapass

Arena Centauro: Especial de Dia das Crianças

Data: 12 de outubro.

Horário: das 10h às 17h.

Sobre: a Arena Centauro preparou uma programação de Dia das Crianças repleta de atividades infantis, como recreação, caça ao tesouro, fitdance kids, futmesa, pintura de mão e diversos jogos para os pequenos. Ademais, haverá carrinho de pipoca, algodão doce, mesa de pebolim, mesa de subsoccer, troca de figurinhas e oficina de pulseirinhas para tornar a experiência ainda mais completa.

Local: 2º andar e gramado da Arena Centauro.

Atividade gratuita

O Parque Ibirapuera funciona diariamente, das 5h à 0h, e tem entrada gratuita. O espaço está localizado na Av. Pedro Álvares Cabral, s/n°, Vila Mariana, São Paulo (SP).

PROGRAMAÇÃO DO PARQUE HORTO FLORESTAL:

Brincar de Rua – Mulek de Rua

Data: 12 de outubro.

Horário: das 10h às 13h e das 14h às 17h.

Sobre: buscando integrar todas as gerações, o Parque recebe mais uma edição do Brincar de Rua. Organizado pela Mulek de Rua, em parceria com o Passeios Kids e Horto Florestal, o evento convida toda a família a reviver brincadeiras tradicionais que marcaram época, como andar de carrinho de rolimã, jogar bolinha de gude, peteca, futebol de botão e muito mais. O evento terá duração de três horas e permite que adultos e crianças se divirtam juntos.

Local: ciclovia do Portão 1.

Ingressos: Ingressos Kids

Oficina Educativa sobre a Mata Atlântica

Data: 13 de outubro.

Horário: das 14h às 15h.

Sobre: o Parque Estadual do Horto Florestal organizará uma Oficina Educativa sobre a Mata Atlântica, com mesas repletas de sementes nativas para ação sensorial com os pequenos.

Local: próximo ao Verdant e Parque Família.

Atividade gratuita

Oficina de Desenhos da Fauna Nativa

Data: 13 de outubro.

Horário: das 14h às 15h.

Sobre: o espaço também contará com uma Oficina de Desenhos da Fauna Nativa, em que serão distribuídas gravuras de três espécies nativas do local para que as crianças conheçam e possam colorir as ilustrações com giz de cera.

Local: próximo ao Verdant e Parque Família.

Atividade gratuita

Visita Guiada Especial de Mês das Crianças

Data: 13 de outubro.

Horário: das 15h às 16h.

Sobre: para que as novas gerações possam contemplar a história e a beleza do Museu Florestal, o Parque vai organizar uma visita mediada pela equipe de educação ambiental da Urbia. Com duração de cerca de uma hora, a visitação permitirá aos pequeninos e seus familiares conhecerem o acervo do Museu, composto por um diverso mostruário de madeiras entalhadas, sementes, peças das escolas de xilografia, charão, marcenaria, aquarelas, pintura mural de espécies nativas, vitrais, além de outras obras.

Local: Museu Florestal.

Ingressos: Urbiapass

Aula de Karatê

Data: 12 de outubro.

Horário: das 8h às 12h.

Local: Sala Tatame.

Atividade gratuita

Futebol

Data: 12 de outubro.

Horário: das 8h às 13h.

Local: campo de futebol.

Atividade gratuita

Aula de Yoga

Data: 12 de outubro.

Horário: das 9h30 às 10h30.

Local: Jardim de Inverno do Palácio.

Atividade gratuita

Aula de Capoeira

Data: 12 de outubro.

Horário: das 9h às 10h30.

Local: Tenda.

Atividade gratuita

Aula de Dança

Data: 12 de outubro.

Horário: 10h30 às 12h30.

Local: Tenda.

Atividade gratuita

Aula de Jiu-jitsu

Data: 12 de outubro.

Horário: 15h às 17h30.

Local: Sala Tatame.

Atividade gratuita

Com entrada gratuita e funcionamento diário, das 5h30 às 18h, o Parque Estadual Alberto Löfgren – Horto Florestal está localizado na Rua do Horto, 931. Para quem vai de carro e deseja estacionar no local, basta se direcionar para a Avenida José da Rocha Viana, 62.