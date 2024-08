Parque Ibirapuera recebe arena com transmissão do maior evento esportivo mundial para PCD

Começou a 17ª edição do maior evento paradesportivo mundial e é hora de torcer pelo Brasil. O país é uma potência consolidada nos jogos: nas últimas quatro edições, nossa delegação ficou entre as dez primeiras colocadas no quadro de medalhas. E o Parque Ibirapuera, administrado pela Urbia, será a casa da torcida neste fim de semana. Consolidado como um verdadeiro centro esportivo a céu aberto, o Ibira reúne milhares de atletas e visitantes que buscam atividades físicas e de lazer em suas quadras. O parque não poderia ficar de fora dessa celebração e irá receber uma arena, promovida pela Braskem, com a transmissão dos jogos.

A empresa, que é patrocinadora do Parque Ibirapuera, é a maior produtora de resinas termoplásticas das Américas e já está com tudo programado para fazer a festa da torcida. O espaço criado para a transmissão será aberto ao público e gratuito para tornar a experiência esportiva dos frequentadores do parque ainda mais completa. A arena irá funcionar nos dias 31 de agosto e 1 de setembro de 2024, das 9h às 17h, e terá capacidade para receber até 300 pessoas simultaneamente. Contará com telão, mesas, cadeiras e pufes para a torcida vibrar muito a cada conquista dos atletas. O público também vai aproveitar food trucks instalados exclusivamente para o evento.

Além da transmissão inédita no parque, a ação também vai intensificar a conexão dos visitantes com o paradesporto. A Urbia acredita na oportunidade de chamar a atenção dos frequentadores para o esporte e a deficiência, promovendo mudanças sociais e práticas mais inclusivas. Com a parceria do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), o espaço também vai oferecer aos visitantes a experimentação de diversas modalidades. A arena terá uma programação de atividades indicadas para pessoas de todas as idades e relacionadas à competição, como o atletismo, tênis de mesa, bocha, futebol de cegos, rugby e basquete em cadeira de rodas. Para participar é só querer se divertir.

Arena esportiva com transmissão dos jogos

Data: 31 de agosto a 1 de setembro de 2024

Horário: das 9h às 17h

Local: Arena de Eventos do Parque Ibirapuera

Endereço: Av. Pedro Álvares Cabral – Vila Mariana, São Paulo – SP, 04094-050 – Portão 10

Acesso: gratuito