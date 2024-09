Parque Ibirapuera recebe apresentações de MPB, bossa nova e choro, em outubro

O Música no Parque, projeto da Escola de Música do Parque Ibirapuera, administrada pela Urbia, segue entregando uma agenda repleta de apresentações musicais gratuitas para os visitantes do espaço. Nos dias 5, 19 e 26 de outubro, no palco da Arena da Marquise do Parque Ibirapuera, os membros da instituição realizarão shows que prometem animar o público com os principais clássicos do MPB, bossa nova e choro. Além disso, o clarinetista estadunidense e premiado internacionalmente, David Krakauer, também marcará presença na programação. Confira o cronograma completo a seguir:

Orquestra Brasileira de Aprendizes da Escola de Música do Parque Ibirapuera

Data: 5 de outubro

Horário: 11h30

Descrição: a Orquestra Brasileira de Aprendizes é uma prática de conjunto pedagógica, da Escola de Música do Parque Ibirapuera, que proporciona aos estudantes uma experiência orquestral. Para a apresentação, a regente Bia Pacheco preparou um repertório que inclui canções de Geraldo Filme, Pixinguinha, Ary Barroso e outros artistas nacionais renomados.

Grupo ‘Você Vai Ver’

Data: 19 de outubro

Horário: 11h30

Descrição: formado por estudantes da Escola de Música do Parque Ibirapuera e coordenado por Airton Fernandes, o grupo ‘Você Vai Ver’ explora a sofisticação da bossa nova. A apresentação será formada por grandes clássicos deste ritmo, como a canção “Chega de Saudade”, de Tom Jobim e Vinicius de Moraes.

Grupo ‘Minha Gente’ e o clarinetista David Krakauer

Data: 26 de outubro

Horário: 11h30

Descrição: ‘Minha Gente’ é um grupo de choro formado por músicos que integram a Orquestra Furiosa da Escola de Música do Parque Ibirapuera, que atua sob regência de Nailor Proveta. Neste espetáculo, haverá a participação especial do clarinetista estadunidense David Krakauer, que se juntará à banda para apresentar clássicos do choro. Em sua trajetória, David se tornou reconhecido internacionalmente por ter inovado o klezmer moderno, além de ser uma voz importante na música clássica. O artista já foi indicado ao Grammy como solista e foi agraciado