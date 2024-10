Parque Ibirapuera oferece atividade de jardinagem e técnica japonesa de cultivo de plantas 

No mês de outubro, o Sextou no Ibira, programação socioambiental oferecidas às sextas-feiras no Parque Ibirapuera, promete atrair a comunidade encantada pela natureza. Após o sucesso da primeira edição, que uniu públicos de todas as idades com uma paixão em comum, a Urbia, gestora do espaço, realizará a 2ª oficina prática gratuita que ensina a técnica japonesa kokedama ou “bolas de musgo”. A atividade será realizada no dia 18 de outubro, das 14h às 17h, na área de piquenique, e os visitantes terão a oportunidade de criar suas próprias kokedamas e levar um pedacinho do Ibira para casa.

Um fato curioso é que este método de cultivo dispensa o uso de vasos, tornando-se ideal para quem mora em apartamentos e não quer ocupar muito espaço em casa. O evento ensina o cultivo de plantas e desenvolve habilidades como criatividade e trabalho em equipe, sem deixar de lado a empatia ambiental. A partir disso, a Urbia vem desempenhando um papel fundamental na conscientização sobre a importância do cuidado com a natureza, além de inspirar a população a adotar melhores práticas no dia a dia.

Sextou no Ibira: Kokedama

Data: 18 de outubro

Horário: das 14h às 17h

Local: área de piquenique do Parque Ibirapuera

Endereço: Av. Pedro Álvares Cabral – Vila Mariana, São Paulo – SP, 04094-050

Gratuito e sem necessidade de inscrição