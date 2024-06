Parque Ibirapuera está entre as principais atrações turísticas da América do Sul e do Brasil

Prestes a celebrar sete décadas de história, o Parque Ibirapuera, administrado pela Urbia, está entre os vencedores do Prêmio Travellers’ Choice 2024 – Best of the Best, reconhecimento atribuído a locais que recebem um alto volume de avaliações positivas de turistas na plataforma de viagens Tripadvisor, ao longo de 12 meses. O parque mais amado de São Paulo destaca-se no 11º lugar entre os 25 mais importantes atrativos da América do Sul, na categoria Principais Atrações.

O parque, que desde 2020 vem passando por diversas modernizações promovidas pela concessionária, com atenção à conservação do meio ambiente e da melhoria da prestação de serviço aos visitantes, também garantiu a 7ª colocação na categoria de Principais Atrações do Brasil. É relevante observar que nas avaliações e comentários registrados pelos usuários da plataforma responsável pela premiação, o Parque Ibirapuera figura em 1º lugar entre 980 opções de lazer em São Paulo.

Além do Parque Ibirapuera, outros espaços geridos pela Urbia também foram premiados no Travellers’ Choice – Best of the Best: em um rol de 25 ganhadores, as Cataratas do Iguaçu, no Paraná, estão em 21° lugar na categoria Principais Atrações do Mundo, à frente do cartão postal brasileiro, o Cristo Redentor. As Cataratas também ganharam o 1° lugar como principal atração da América do Sul e do Brasil. Já a Trilha do Rio do Boi, situada aos pés dos Cânions Fortaleza e Itaimbezinho nos Parques Nacionais de Aparados da Serra e da Serra Geral, localizados parte no Rio Grande do Sul e parte em Santa Catarina, ficou na 7ª e 5ª colocação das categorias de Principais Atrações da América do Sul e do Brasil, respectivamente.

Para além das categorias Best of the Best (que referendam aqueles que recebem avaliações excelentes e estão entre 1% dos melhores do mundo), o Tripadvisor também oferece o prêmio Travellers’ Choice a atrações que estão entre os 10% melhores nas avaliações dos visitantes na plataforma. Os Cânions Fortaleza e Itaimbezinho, além do Estádio Mineirão, estão entre os ganhadores desta categoria. Os resultados têm como base as avaliações feitas de abril de 2023 a março de 2024.