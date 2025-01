Parque Ibirapuera dá boas-vindas a 2025 com programação de férias

Em janeiro, a programação do Parque Ibirapuera, administrado pela Urbia, será ampliada, com uma agenda de atividades que acontecerão não apenas aos finais de semana, mas também de segunda a sexta-feira. O espaço convida as famílias a aproveitarem a temporada de férias com um cronograma educativo e lúdico, que inclui atrações para todas as idades, como: Circuito Temático Ambiental, Estação Biodiversidade, Sextou no Ibira, caça ao tesouro, entre outras experiências ao ar livre. Essa é a oportunidade perfeita para os visitantes aprenderem sobre o meio ambiente, de forma divertida e interativa, garantindo conexão com a natureza e práticas sustentáveis. Confira o cronograma completo a seguir:

Férias no Ibira: Conexão Verde

Data: 8, 22, 28 e 29 de janeiro

Horário: das 14h às 17h

Local: parquinho em frente às quadras esportivas

Descrição: a partir da segunda semana deste mês, a equipe educativa da Urbia conduzirá uma verdadeira investigação em meio as árvores do Parque Ibirapuera. Durante a atividade, os participantes receberão desafios e jornadas divertidas, como: caça ao tesouro, confecção de jogos caseiros com materiais recicláveis, jogo de arremesso de argolas, entre outros.

Público: livre

Atividade gratuita

Sextou no Ibira: Dia da Kokedama

Data: 10 e 24 de janeiro

Horário: das 14h às 16h

Local: área de piquenique ao lado da Ponte de Ferro Pôr do Sol

Descrição: o Sextou no Ibira deste mês, programação socioambiental oferecidas às sextas-feiras no Parque Ibirapuera, contará com uma oficina prática gratuita que ensina a técnica japonesa kokedama ou “bolas de musgo”. Essa é uma forma criativa e inspiracional de cultivar plantas em casa e em apartamentos sem a necessidade de vasos ou outros recipientes. Os visitantes são convidados a construírem suas próprias “bolinhas vivas” e levarão suas kokedamas para casa.

Público: livre

Atividade gratuita

Estação Biodiversidade: Colorindo o Ibira com Biotintas

Data: 4, 5, 25 e 26 de janeiro

Horário: das 14h às 17h

Local: parquinho em frente às quadras esportivas

Descrição: na Estação Biodiversidade: Colorindo o Ibira, a equipe educativa da Urbia apresentará algumas espécies de fauna e flora que habitam o Parque e ensinará como produzir biotintas, a partir de elementos encontrados na natureza, como solos, sementes e raízes. A turma produzirá trabalhos manuais a partir das biotintas inspirados na biodiversidade do espaço.

Público: livre

Atividade gratuita

Sextou no Ibira: Manutenção da horta e da composteira da Central de Reciclagem

Data: 31 de janeiro

Horário: das 15h às 16h30

Local: Portão 4

Descrição: o último Sextou no Ibira de janeiro será na horta do Parque Ibirapuera, localizada na Central de Reciclagem, que recebe 100% dos resíduos produzidos no espaço. O local é formado por uma cenografia totalmente sustentável, além de contemplar infográficos educativos, painel de jogo temático, composteira e uma horta diversa. Nesta atividade, a Urbia convida os visitantes a conhecerem mais profundamente sobre as hortaliças, experimentar, colher e investigar de perto as primeiras etapas do processo de reciclagem. Haverá também um bate-papo sobre temas da contemporaneidade que colaboram com os esforços de conservação da biodiversidade e consumo responsável.

Público: livre

Atividade gratuita

Circuito Temático Ambiental: a Biodiversidade no Coração de São Paulo

Data: 25 e 26 de janeiro

Horário: 10h30

Local: Centro de Visitantes, próximo ao Planetário Ibirapuera

Descrição: em celebração ao 471° aniversário de São Paulo, a Urbia preparou o Circuito Ambiental: a Biodiversidade no Coração de São Paulo. Localizado na capital paulista, o Parque Ibirapuera contempla uma rica biodiversidade, com aproximadamente 500 espécies de árvores e arbustos, incluindo plantas nativas exóticas, além de 314 espécies de animais, entre borboletas, aves, peixes e outros elementos naturais. Para compor seu cenário, há um conjunto de edificações projetado por Oscar Niemeyer, uma das principais figuras da arquitetura moderna. Durante a caminhada, os visitantes passarão pelas ruas, alamedas, bosques e áreas ajardinadas do Parque e terão a oportunidade de se encantar com a biodiversidade, histórias e curiosidades do local.

Público: livre

Atividade paga: R$ 35

Link: Urbiapass

Vagas limitadas a 25 pessoas por circuito