Parque Ibirapuera convida visitantes para uma experiência imersiva de observação de aves

Quando o assunto é biodiversidade de avifauna não podemos nos esquecer que o Brasil é casa de milhares de espécies. Hoje, o território está entre os três países com maior variedade de aves do mundo, contando com 1.859 espécies catalogadas, de acordo com o último levantamento anual realizado pelo Comitê de Classificação de Aves da América do Sul, divulgado em novembro de 2023. Apenas no Parque Ibirapuera, coração verde da cidade de São Paulo, cerca de 200 tipos de pássaros habitam seu ecossistema, como sabiás, joões-de-barro, pica-paus, canários-da-terra, pintassilgos, papagaios, maracanãs e periquitos.

Para apresentar toda essa riqueza e ajudar na conscientização da população sobre a importância de preservar as espécies, o Parque Ibirapuera, administrado pela Urbia, convida seus visitantes a participarem da próxima edição da Passarinhada, experiência imersiva gratuita de observação dos pássaros. Com data marcada para o dia 20 de julho, às 7h30, o passeio será conduzido pelo professor Pedro Cristales, parceiro da Urbia, que apresentará aos participantes as principais características e curiosidades das aves e ensinará como identificá-las. É recomendável levar binóculos, para aprimorar a prática.

Passarinhada no Parque Ibirapuera

Data: 20 de julho

Horário: 7h30

Ponto de encontro: Portão 10

Endereço: Avenida Pedro Álvares Cabral – Vila Mariana, São Paulo – SP, CEP: 04094-050

Público-alvo: livre para todos os públicos

Acesso: gratuito e sem necessidade de inscrição