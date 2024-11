Parque Ibirapuera celebra Dia do Rio com oficinas que reforçam a importância de sua preservação

Os rios desempenham um papel crucial no Brasil e são considerados fontes essenciais de recursos hídricos, biodiversidade, lazer, transporte, comércio e regulação climática. Em busca de reforçar a importância de sua preservação, o Sextou no Ibira, programação socioambiental oferecida às sextas-feiras no Parque Ibirapuera, administrado pela Urbia, trará uma atividade especial gratuita em homenagem ao Dia do Rio, celebrado anualmente em novembro. As oficinas serão conduzidas pela equipe de educação ambiental e estão agendadas para os dias 8, 15 e 22 de novembro, das 14h às 16h30, na área de piquenique localizada próxima à Ponte de Ferro do Ibira.

Nomeada como ‘Protegendo os Rios’, essa edição do Sextou no Ibira oferecerá aos participantes a possibilidade de colocarem a mão na massa a partir de experimentos disponibilizado no espaço, podendo produzir trabalhos manuais sobre o tema e compreenderem um pouco mais sobre a dinâmica dos lagos do Ibirapuera e suas águas. A atividade oportuniza reflexões sobre a relevância da conservação dos recursos naturais e das matas ciliares para proteção dos rios e para manutenção da biodiversidade. A referida cobertura vegetal também tem como função ser o habitat para diversas espécies, contribuindo para o equilíbrio dos ecossistemas. Como a cidade de São Paulo é composta por uma diversidade de rios, sendo 287 catalogados, é muito importante a sensibilização e o engajamento da comunidade sobre o tema para que contribua para os processos ligados à conservação das águas.

Sextou no Ibira: Protegendo os Rios

Data: 8, 15 e 22 de novembro

Horário: das 14h às 16h30

Local: área de piquenique, ao lado da Ponte de Ferro do Parque Ibirapuera

Endereço: Av. Pedro Álvares Cabral – Vila Mariana, São Paulo – SP, 04094-050

Gratuito e sem necessidade de inscrição