Parque Ibirapuera anuncia o maior Natal de SP e apresenta árvore imersiva de 57 metros de altura

O Natal de 2024 promete ser inesquecível no Parque Ibirapuera, administrado pela Urbia. Com a maior árvore de São Paulo, de 57 metros de altura, e uma programação repleta de atrações, o evento começa oficialmente no sábado, dia 30 de novembro, às 20h30. A cerimônia de abertura contará com a participação da Orquestra Furiosa da Escola de Música do Parque Ibirapuera, que dará o ritmo do acendimento da árvore e da chegada do Papai Noel, juntamente com um espetáculo na fonte. A árvore permanecerá acesa diariamente, das 19h30 às 00h. A partir do domingo, dia 1° de dezembro, os visitantes poderão participar de diversas atrações natalinas.

O Natal do Ibira é apresentado pelo Ministério da Cultura, Urbia e Nubank, com patrocínio de Natura e apoio de McCain, 3 Corações e Kibon.

A expectativa deste ano é receber mais de 2,5 milhões de pessoas até o dia 05 de janeiro de 2025, data em que as celebrações se encerram. No ano passado, somente a estreia do Natal do Parque Ibirapuera atraiu cerca de 147 mil pessoas e, para a inauguração deste ano a Urbia espera superar essa marca, com a presença de mais de 150 mil visitantes no Parque. Durante o passeio, os frequentadores terão a oportunidade de se encantar com a imponente árvore natalina, que contará com 330 mil LEDs, 40 mil flashes com efeito estroboscópico por minuto, além de uma estrutura de 17 toneladas de aço, 57 metros de altura e 18,5 metros de diâmetro.

Esta edição também contará com acessibilidade, marco importante para garantir que todos tenham acesso à programação. “A Urbia tem investido em treinamentos contínuos para sua equipe, visando um serviço ainda mais eficiente e inclusivo. Neste ano, o Natal contará com diversas iniciativas, como o mapa em braille na entrada, localizada no Portão 10; QR Codes com audiodescrição ao lado de cada atração do Parque; abafadores de som para neurodivergentes; e uma área reservada e coberta para PcDs (Pessoas com Deficiência), com atendimento presencial em Libras nos finais de semana, a partir de 1º de dezembro”, destaca Samuel Lloyd, diretor da Urbia.

O tema deste ano será “A Natureza em Festa no Parque dos Sonhos” e vai tratar sobre a importância da preservação ambiental. De forma mágica, os visitantes terão contato com a Mãe Natureza e com o Espírito Natalino, personagens que conduzirão a história que será contada no show da fonte multimídia, no lago. Entre as principais novidades estão o passeio gratuito por dentro da árvore e, principalmente, os concertos da Escola de Música do Parque Ibirapuera, que darão melodia ao passeio em família pelo Bosque Iluminado e as Estações da Alegria.

“Patrocinar a árvore de Natal do Ibirapuera pelo segundo ano consecutivo é uma forma de estar presente em um momento especial do ano para a cidade de São Paulo. No Nubank, buscamos fortalecer laços com nossos clientes que vão além do universo financeiro. Por isso, apoiamos a árvore, que já é parte da celebração de tantos paulistanos”, afirma Juliana Roschel, CMO do Nubank.

Outro destaque na programação gratuita oferecida no parque é a inédita Vila de Natal Natura, local onde as famílias encontrarão o Papai Noel, além de diversas outras atividades. “É um prazer participar de um momento tão aguardado quanto o Natal do Parque Ibirapuera e poder levar a magia dos presentes Natura para milhares de pessoas. Como marca líder de Presentes em Higiene Pessoal e Beleza no Brasil, buscamos não só apresentar ao público produtos incríveis, mas também oferecer experiências que conectem familiares e amigos em momentos especiais”, comenta Denise Coutinho, diretora de Marketing e Comunicação da Natura. “Em parceria com a Africa Creative, Accuracy e a Urbia, nossas ativações acontecem na Vila de Natal Natura onde teremos a Casa do Papai Noel e diversas atividades, como oficinas de cartões de Natal, jogos interativos, distribuição de amostras e experimentação de produtos conhecidos, como Ekos, Tododia, Kaiak e Essencial. Nossas ativações também acontecem durante as apresentações do espetáculo O Quebra-Nozes”, finaliza a executiva.

Confira abaixo a agenda do Natal do Ibira:

SÁBADO (30 DE NOVEMBRO DE 2024)

20h30 – Cerimônia de abertura com a chegada do Papai Noel e o espetáculo da fonte multimídia.

DOMINGO (1 DE DEZEMBRO DE 2024)

Das 14h às 22h – Funcionamento da Casa de Natal Natura

18h – Parada de Natal com a participação da Escola de Música do Parque Ibirapuera

Das 19h30 às 22h – Passeio no interior da Árvore de Natal Nubank

Das 19h30 às 22h – Funcionamento da Casa do Papai Noel (com presença do Papai Noel)

Às 19h30, 20h30 e 21h30 – Shows na fonte multimídia do lago

A PARTIR DE 2 DE DEZEMBRO DE 2024 A 5 DE JANEIRO DE 2025

Funcionamento da Casa de Natal Natura – aos sábados e domingos das 14h às 22h

Funcionamento da Casa do Papai Noel – aos sábados e domingos, das 19h30 às 22h

Concertos da Escola de Música do Parque Ibirapuera – às sextas, sábados e domingos, até 22 de dezembro, das 18h às 19h30

Passeio no interior da Árvore de Natal Nubank – diariamente, das 19h30 às 22h

Shows na fonte multimídia do lago – diariamente, às 19h30, 20h30 e 21h30

ESPETÁCULO O QUEBRA-NOZES (6 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024)

Datas e horários: segunda a sexta-feira, às 20h. Sábados, às 16h e 20h. Domingo, às 15h e 19h.

Local: plateia interna do Auditório Ibirapuera.

Ingressos: de R$ 21,18 a R$ 200,00 disponíveis pelo site Fever.

SESSÃO GRATUITA DO ESPETÁCULO O QUEBRA-NOZES (8 DE DEZEMBRO DE 2024)

Data e horário: 8 de dezembro de 2024, às 20h.

Local: plateia externa do Auditório Ibirapuera.

Ingressos: em breve, disponíveis pelo site Fever.

CASTELO DE NEVE E GELO (A PARTIR DE 12 DE DEZEMBRO)

Ingressos: a partir de R$ 89,90 (crianças até 13 anos não pagam) disponíveis no site Sympla.

Veja abaixo os detalhes da programação:

Passeio inédito no interior da Árvore d e Natal Nubank

Uma das grandes novidades deste ano é a oportunidade de ver o interior da árvore de Natal. Com iluminação especial, no icônico tom roxo do Nubank, o espaço interno oferece uma exposição natalina em um cenário ideal para registros fotográficos. A entrada será gratuita e realizada por ordem de chegada, todos os dias, das 19h30 às 22h.

Parada de Natal

No dia 1º de dezembro, às 18h, o parque será tomado pela magia da Parada de Natal, com um trenó e personagens natalinos desfilando pelas alamedas, convidando o público a vivenciar o clima festivo.

Shows na fonte do lago

Com o tema A Natureza em Festa no Parque dos Sonhos, os shows da fonte contarão a história da Mãe Natureza, que convida o Espírito Natalino para inspirar os espectadores sobre a importância da preservação ambiental. O Espírito transforma fenômenos climáticos em sentimentos positivos, como “bons ventos” e “chuva de alegria”, encerrando com votos de um “2025 brilhante”. O show é aberto ao público e apresentado diariamente, às 19h30, 20h30 e 21h30, até o dia 5 de janeiro de 2025, em um espetáculo visual e sonoro, repleto de animações e tecnologia.

Concertos de música instrumental gratuitos

Aos sábados e domingos, das 18h às 19h30, até o dia 22 de dezembro, grupos musicais da Escola de Música do Parque Ibirapuera também se apresentarão gratuitamente, garantindo ao público uma programação musical diversificada e emocionante. Um vasto repertório será apresentado com arranjos instrumentais de cantigas natalinas e canções regionais brasileiras, que prometem encantar os visitantes.

Vila de Natal Natura – Casa do Papai Noel e Oficinas Natalinas

O espaço oferece uma programação especial gratuita para o público infantil, repleta de atividades lúdicas e interativas. Na Casa do Papai Noel, as crianças poderão encontrar o bom velhinho todos os sábados e domingos, das 19h30 às 22h, a partir de 1º de dezembro. Ao lado do espaço estará a Casa de Natal Natura, que contará com Oficinas de Personalização de Cartões de Natal, onde os pequenos poderão criar lembranças únicas para levar para casa, além de participar de jogos interativos com presentes especiais.

Bosque Iluminado e Estações da Alegria

O bosque ao redor do lago será transformado em uma floresta mágica, com suas árvores com iluminação especial. Neste cenário encantador, as Estações da Alegria gratuitas oferecerão diversão para crianças de 3 a 12 anos, com parquinhos que incluem escorregadores, balanços, pontes e outros atrativos como photo opportunities temáticos e um túnel de luz, garantindo momentos de lazer e entretenimento para toda a família.

Espetáculo O Quebra-Nozes

No dia 8 de dezembro, a plateia externa do Auditório Ibirapuera será palco de um espetáculo gratuito, patrocinado pela Natura, o tradicional O Quebra-Nozes, encenado pela renomada companhia de dança Cisne Negro, com capacidade para até 15 mil pessoas. Além disso, entre 6 e 15 de dezembro, o palco interno do espaço também contará com uma série de 12 apresentações pagas deste clássico, que conta a encantadora história de Clara e seu príncipe encantado. Os tickets, que variam de R$ 21,18 e R$ 200, já podem ser adquiridos pelo site Fever. Já os ingressos gratuitos, do show do dia 8 de dezembro, também serão disponibilizados neste mesmo site e poderão ser retirados em breve.

Castelo de Neve e Gelo

A partir de 12 de dezembro, o Parque receberá o Castelo de Neve e Gelo da Ártico, com oito metros de altura e 15 metros de comprimento. Os visitantes poderão percorrer a atração, subindo escadas que levam a diferentes níveis de diversão e apreciando a vista do alto da torre. O passeio inclui salas com esculturas de gelo e uma nevasca artificial, criando uma experiência única. Para dar vida a essa atração, foram utilizados 4.000 blocos de gelo cristal, produzidos ao longo de quatro meses. Os ingressos estão disponíveis no site Sympla.